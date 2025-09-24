Ο Jimmy Kimmel επέστρεψε στο πλατό με δάκρυα και χιούμορ

Η τηλεοπτική επιστροφή του Jimmy Kimmel δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!». Ήταν μια στιγμή έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα, χιούμορ αλλά και αιχμές προς τον Donald Trump. Η απόφαση του δικτύου ABC να αποσύρει προσωρινά την εκπομπή, μετά τις δηλώσεις του παρουσιαστή για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Charlie Kirk, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ωστόσο, στις 23 Σεπτεμβρίου η εκπομπή επέστρεψε στον αέρα, μόλις έξι ημέρες μετά την «επ’ αόριστον» παύση της.

Το παρασκήνιο της αναστολής

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Disney, μητρική εταιρεία του ABC, ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της εκπομπής. «Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή για να αποφύγουμε περαιτέρω ένταση σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τη χώρα», ανέφερε η εταιρεία. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την απόφαση των ομίλων Nexstar και Sinclair να προχωρήσουν σε προληπτικό μπλοκάρισμα της μετάδοσης, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Jimmy Kimmel «ανάρμοστες». Μετά από έξι ημέρες όμως έγινε ανάκληση αυτής της απόφασης και ο παρουσιαστής επέστρεψε στο τιμόνι του «Jimmy Kimmel Live!» και μίλησε για την ελευθερία του λόγου, απολογήθηκε για τα όσα είπε για τη δολοφονία του Charlie Kirk και άφησε αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου.

Η συγκινητική επιστροφή

Στην πρεμιέρα, το κοινό υποδέχτηκε τον παρουσιαστή με παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, ξεκίνησε με χιούμορ: «Όπως έλεγα πριν με διακόψουν…» είπε, προκαλώντας γέλια. Στη συνέχεια, όμως, η διάθεσή του άλλαξε. Ο Jimmy Kimmel με τρεμάμενη φωνή τόνισε: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να αστειευτώ με τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Έστειλα την αγάπη μου στην οικογένειά του και εξακολουθώ να το εννοώ».

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι ορισμένοι θεατές ένιωσαν πως οι δηλώσεις του ήταν «ασαφείς ή άκαιρες», προσθέτοντας: «Για όσους πίστεψαν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω την οργή. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, πιθανόν να αισθανόμουν το ίδιο». «Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή όπως αυτή», ανέφερε.

Στήριξη και απρόσμενες συμμαχίες

Η εκπομπή αφιερώθηκε εν μέρει στις ευχαριστίες προς τους συναδέλφους του. Ο Jimmy Kimmel ανέφερε με συγκίνηση τα ονόματα των Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, αλλά και του Jay Leno. Εντυπωσιακό ήταν και το γεγονός ότι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε πολιτικούς και σχολιαστές που διαφωνούν ιδεολογικά μαζί του: «Ίσως πιο πολύ από όλους θέλω να ευχαριστήσω εκείνους που δεν υποστηρίζουν την εκπομπή μου ούτε τις απόψεις μου, αλλά υποστήριξαν το δικαίωμά μου να τις εκφράζω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Μεταξύ αυτών που στάθηκαν στο πλευρό του αναφέρθηκαν οι Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul και Ted Cruz.

Σαφές μήνυμα για την ελευθερία του λόγου

Ο Jimmy Kimmel δεν δίστασε να καταγγείλει ευθέως τις πιέσεις που δέχτηκε, χαρακτηρίζοντάς τις αντιδημοκρατικές: «Αν δεν έχουμε ελευθερία λόγου, τότε δεν έχουμε ελεύθερη χώρα. Είναι τόσο απλό». Επίσης, πρόσθεσε «Ξέρω ότι αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώσουμε έναν κωμικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελευθεροτυπία και είναι τρελό που δεν δίνουμε περισσότερη προσοχή».

Αναφερόμενος στη στάση του Donald Trump, ο οποίος πανηγύρισε την προσωρινή απομάκρυνσή του λέγοντας ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», ο παρουσιαστής απάντησε με αιχμηρό ύφος: «Η κυβερνητική απειλή να φιμωθεί ένας κωμικός επειδή δεν τον συμπαθεί ο πρόεδρος είναι αντι-αμερικανική. Το έμαθα από ανθρώπους όπως ο Lenny Bruce, ο George Carlin και ο Howard Stern».

Αναφορικά με την επιστροφή της εκπομπής του, ο Jimmy Kimmel σχολίασε, με χιούμορ: «Πολλοί με ρωτούν αν υπάρχουν προϋποθέσεις για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Υπάρχει μία. Η Disney μου ζήτησε να διαβάσω την ακόλουθη δήλωση, και συμφώνησα να το κάνω». Βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη του και διαβάζει: «Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας στο Disney+ και στο Hulu, ανοίξτε την εφαρμογή Disney+ στην έξυπνη τηλεόρασή σας ή σε συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση». Η αναφορά που έκανε αφορά το κύμα διαμαρτυρίας που έγινε στο διαδίκτυο, με χρήστες να διακόπτουν τη συνδρομή τους στο Disney+ και στο Hulu μετά το κόψιμο της εκπομπής.

Η επιστροφή του Jimmy Kimmel στην τηλεοπτική σκηνή απέδειξε ότι η αμερικανική late-night τηλεόραση παραμένει πεδίο όπου η σάτιρα συναντά την πολιτική αντιπαράθεση. Με δάκρυα, αφοπλιστική ειλικρίνεια αλλά και έντονη σάτιρα, ο παρουσιαστής έστειλε μήνυμα πως η ελευθερία του λόγου δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το «Jimmy Kimmel Live!» μπορεί να βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, αλλά η νέα του αρχή ίσως να είναι το πιο σημαντικό επεισόδιο της καριέρας του.

