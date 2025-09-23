Ο Justin Bieber δίνει μια γεύση από το Coachella 2026 με το «Speed Demon»

Ο Justin Bieber κυκλοφορεί το teaser βίντεο του «Speed Demon» και προαναγγέλλει την πρώτη του εμφάνιση ως headliner στο Coachella 2026

Ο Justin Bieber προετοιμάζει το έδαφος για μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα είναι headliner στο Coachella 2026. Το Σαββατοκύριακο, ο Καναδός σταρ κυκλοφόρησε ένα ασπρόμαυρο teaser βίντεο για το νέο του single «Speed Demon» από το άλμπουμ Swag II, το οποίο γυρίστηκε στους χώρους του Empire Polo Club στην Indio της Καλιφόρνια, τον ίδιο χώρο που φιλοξενεί το διάσημο μουσικό φεστιβάλ.

Στο βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Rory Kramer, ο Justin Bieber εμφανίζεται να περπατά στα γήπεδα του polo φορώντας μακριά σορτς και T-shirt με την επιγραφή «holy.» μπροστά και «pray for me» πίσω, αποπνέοντας μία χαλαρή αλλά ταυτόχρονα δυναμική ενέργεια. Το clip κλείνει με τη φράση «see u in April», προϊδεάζοντας τους θαυμαστές για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Coachella. Το «Speed Demon» έκανε την εμφάνισή του στο Billboard Hot 100, καταλαμβάνοντας την 66η θέση την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Η οικογενειακή πλευρά του τραγουδιστή δεν έλειπε από τη νέα κυκλοφορία. Σε δύο ακόμα στιγμιότυπα από τα γήπεδα polo, εμφανίζεται κρατώντας τον ενός έτους γιο του, Jack Blues Bieber, ενώ σε ένα άλλο, εκείνος και η σύζυγός του Hailey κρατούν από ένα χέρι του παιδιού περπατώντας παρέα πάνω στο γκαζόν. Τα posts του στα social media, συνοδευόμενα από τα νέα μουσικά στιγμιότυπα, έδωσαν στους θαυμαστές μία αίσθηση προσωπικής επαφής και οικογενειακής ζεστασιάς.

Οι διοργανωτές του Coachella ανακοίνωσαν ότι ο Justin Bieber θα είναι ανάμεσα στους headliners του φεστιβάλ την άνοιξη του 2026, μαζί με την Sabrina Carpenter και την Karol G στις ημερομηνίες 10-12 και 17-19 Απριλίου. Το line-up του φεστιβάλ είναι γεμάτο από μεγάλα ονόματα, όπως οι The XX, Nine Inch Noize, Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, Teddy Swims, The Strokes, Giveon, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop και Wet Leg, δημιουργώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές στην ιστορία του Coachella.

Αν και έχει εμφανιστεί ξανά στο Coachella με άλλους καλλιτέχνες στο παρελθόν, όπως οι Tems και WizKid το 2024, Daniel Caesar το 2022 και Ariana Grande το 2019, η επόμενη εμφάνιση θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που θα είναι κεντρικός headliner. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινώσει περιοδεία για την προώθηση του Swag/Swag II, και δεν έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις από το 2022, όταν ακύρωσε την παγκόσμια Justice Tour λόγω επιπλοκών από το σύνδρομο Ramsay Hunt, που περιλάμβανε μερική παράλυση προσώπου.

Με την κυκλοφορία του «Speed Demon» και την ανακοίνωση του Coachella, ο Justin Bieber δείχνει έτοιμος να επανέλθει δυναμικά στη μουσική σκηνή, συνδυάζοντας τη μουσική, την οικογένεια και το στιλ του, προσελκύοντας εκατομμύρια θαυμαστές που περιμένουν να τον δουν ζωντανά για πρώτη φορά ως κορυφαίο headliner του φεστιβάλ.

