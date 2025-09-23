Ο λόγος που η Emma Watson χαρακτηρίζει το Hollywood «καταστροφικό για την ψυχή»

Η Emma Watson, το κορίτσι που μεγάλωσε μαζί με εκατομμύρια θεατές στον ρόλο της Hermione Granger στις ταινίες «Harry Potter», εξακολουθεί να απέχει από την υποκριτική εδώ και επτά χρόνια. Από τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Little Women» σε σκηνοθεσία Greta Gerwig, δεν έχει εμφανιστεί ξανά στη μεγάλη οθόνη. Σε συνέντευξή της στο Hollywood Authentic, η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, εξηγώντας τι της λείπει, και τι όχι, από τη ζωή ενός σταρ του Hollywood.

Διάβασε επίσης: Harry Potter: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα στους δρόμους του Λονδίνου

«Μου λείπει η τέχνη»

Η Emma Watson τόνισε ότι η πιο κουραστική πλευρά της καριέρας της δεν ήταν η ίδια η δουλειά μπροστά στην κάμερα, αλλά ό,τι ακολουθούσε: «Το μεγαλύτερο κομμάτι, πέρα από την ίδια την εργασία, είναι η προώθηση και το “πούλημα” αυτού του έργου, αυτής της τέχνης. Η ισορροπία εκεί διαταράσσεται. Θα είμαι ειλικρινής: δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Αυτό το κομμάτι το βρήκα πραγματικά καταστροφικό για την ψυχή. Αλλά μου λείπει πολύ η χρήση των ικανοτήτων μου, μου λείπει η τέχνη. Το πρόβλημα ήταν ότι είχα τόσο λίγο χρόνο για το κομμάτι που απολάμβανα πραγματικά».

Παρά τον άρρηκτο δεσμό της με τον ρόλο της Hermione, η Emma Watson έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και σε άλλες ταινίες όπως το «Noah», το «The Bling Ring», το «The Perks of Being a Wallflower», το «Little Women» και το «Beauty and the Beast». Μάλιστα, η τελευταία ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις εισπράξεις να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Ήδη από το 2023, σε συνέντευξή της στους Financial Times, είχε δηλώσει ότι «δεν ήταν πολύ ευτυχισμένη» με την υποκριτική και ότι ένιωθε «σαν σε κλουβί». Από τότε απέχει συνειδητά από νέα πρότζεκτ, με μοναδικές εξαιρέσεις εμφανίσεις στον εορτασμό «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» και στο τηλεοπτικό «Pickled».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Jon Bon Jovi: Από rock star σε παππού της χρονιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.