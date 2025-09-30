Celeb News 30.09.2025

Ο λόγος που ο Ed Sheeran διατηρεί μυστικό λογαριασμό στο Instagram

Ο Ed Sheeran μίλησε για την κρυφή του διαδικτυακή συνήθεια, τα ενδιαφέροντα που παρακολουθεί και τους λόγους που απομακρύνεται συχνά από τα social media
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στην εποχή της απόλυτης διαφάνειας των social media, η αποκάλυψη ότι ένας σταρ διατηρεί «μυστικό» λογαριασμό προκαλεί πάντα αίσθηση. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Ed Sheeran, ο οποίος μίλησε για το δικό του «Finsta», δηλαδή έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram, που χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί πράγματα που τον ενδιαφέρουν χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

www.instagram.com/teddysphotos

Διάβασε επίσης: Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει τι σημαίνουν τα τατουάζ του

Ο 34χρονος τραγουδιστής συμμετείχε στο SiriusXM Small Stage Series στη Νέα Υόρκη, όπου αποκάλυψε στον Andy Cohen ότι όντως διαθέτει έναν ψεύτικο λογαριασμό. Στην ερώτηση αν τον χρησιμοποιεί για να «κατασκοπεύει», ο Ed Sheeran ξεκαθάρισε: «Είναι περισσότερο για να μένω συνδεδεμένος με την κουλτούρα και τη μουσική. Ένιωθα ότι χωρίς Finsta έχανα πολλά, όπως νέα κομμάτια και καλλιτέχνες. Τώρα είμαι συνδεδεμένος με περιοχές του διαδικτύου που με ενδιαφέρουν». Ο ίδιος τόνισε: «Λατρεύω τη βρετανική ραπ μουσική, αγαπώ τη ιρλανδική folk μουσική. Επίσης, αγαπώ τα ρολόγια, οπότε μπαίνω σε σχετικά blogs. Ο αλγόριθμός μου είναι πολύ συγκεκριμένος: μουσική και ρολόγια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σχέση του Ed Sheeran με τα social media

Παρά την ενεργή παρουσία του σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το TikTok, ο Ed Sheeran έχει παραδεχτεί ότι συχνά κάνει μεγάλα διαλείμματα, κυρίως από το Instagram. Στις αρχές του 2023 είχε εξηγήσει: «Συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν πραγματικά παρών στα social media ή με τη fan base μου τα τελευταία χρόνια. Είχα κάποιες ταραχώδεις καταστάσεις στην προσωπική μου ζωή και δεν ένιωθα άνετα να προσποιούμαι κάτι που δεν ήμουν».

Παλιότερα είχε δηλώσει ότι οι διαδικτυακοί haters τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από ορισμένες πλατφόρμες: «Μπαίνω και βλέπω μόνο κακά σχόλια. Ένα σχόλιο μπορεί να σου καταστρέψει την ημέρα. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα». Και συμπλήρωσε: «Το πιο δύσκολο για μένα ήταν να καταλάβω γιατί κάποιοι με αντιπαθούν τόσο πολύ».

Ο Ed Sheeran είχε τα περισσότερα streams για το 2019
photo: Dimitris Legakis / REX / Shutterstock

Η αποκάλυψη του Ed Sheeran ότι διατηρεί «Finsta» δείχνει τη σύνθετη σχέση που έχουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι σταρ με τα social media: από τη μία χρειάζονται την πλατφόρμα για να παραμείνουν σε επαφή με το κοινό και τον κόσμο της μουσικής, από την άλλη, αναζητούν τρόπους να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητά τους. Και όπως φαίνεται, για τον Ed Sheeran, η ισορροπία αυτή βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ένα επίσημο account με εκατομμύρια followers και ένα… διακριτικό ψεύτικο προφίλ.

Διάβασε επίσης: Ο Ed Sheeran πατά «Play» και ανοίγει νέο μουσικό κεφάλαιο

Ed Sheeran Instagram social media
