Cinema 23.09.2025

Ο Νικ Κασσαβέτης θα σκηνοθετήσει την αληθινή ιστορία ενός 15χρονου που ραγίζει καρδιές

Ο Νικ Κασσαβέτης αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την πολυσυζητημένη ιταλική ταινία «The Boy With the Pink Pants»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Νικ Κασσαβέτης, γνωστός για ταινίες όπως τα «The Notebook» και «John Q», αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την πολυσυζητημένη ιταλική ταινία «The Boy With the Pink Pants». Το φιλμ αφηγείται την αληθινή ιστορία του 15χρονου Andrea Spezzacatena, ο οποίος το 2012 αυτοκτόνησε ύστερα από ανελέητο σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό.

Η αρχική ταινία, σε σκηνοθεσία της Margherita Ferri, αποτέλεσε πολιτιστικό φαινόμενο στην Ιταλία, συγκεντρώνοντας πάνω από 11,8 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν δύο εκατομμύρια θεατές. Το έργο ξεπέρασε εμπορικές επιτυχίες του Χόλιγουντ, όπως το «Wicked», και δημιούργησε συζητήσεις γύρω από τη μάστιγα του bullying. Η επιτυχία του υπήρξε τέτοια που ενέπνευσε ακόμη και τη δημιουργία μιούζικαλ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Ο Tarak Ben Ammar, παραγωγός της αρχικής ταινίας, θα αναλάβει και το αμερικανικό remake, μαζί με τον Mark Burg.

Χτύπημα στο στομάχι

Σε δηλώσεις του, ο Nick Cassavetes εξήγησε γιατί το έργο τον άγγιξε βαθιά: «Αυτή η ταινία έχει όλα τα συστατικά ενός μεγάλου φιλμ. Οικογένεια, εφηβεία, πρώτος έρωτας, αλλά και τη σκληρή υπενθύμιση ότι κάθε παιδί, όσο “δυνατό” κι αν φαίνεται, είναι ευάλωτο και χρειάζεται φροντίδα. Είναι ένα χτύπημα στο στομάχι. Είναι μια ταινία-δυναμίτης».

Το remake θα εστιάσει επίσης στον χαρακτήρα της μητέρας, Teresa Manes, η οποία μετά τον θάνατο του γιου της έγινε ενεργή υπερασπίστρια πρωτοβουλιών κατά του bullying και έχει συγγράψει βιβλίο βασισμένο στην ιστορία του Andrea Spezzacatena. Ο Tarak Ben Ammar δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, η ιστορία του Andrea Spezzacatena δεν είναι μόνο ιταλική. Το τραγικό φαινόμενο της αυτοκτονίας ανηλίκων λόγω bullying και cyberbullying έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια μάστιγα που ο κινηματογράφος οφείλει να αναδείξει».

Το σενάριο του remake θα υπογράψουν ο Roberto Proia. Η αμερικανική εκδοχή θα μεταφέρει την ιστορία σε μια μικρή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του Andrea με τη μητέρα του.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Νικ Κασσαβέτης
