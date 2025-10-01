Ο οίκος Fendi ξανασυναντά τη Maria Grazia Chiuri, δεκαετίες μετά την πρώτη τους συνεργασία

Η Maria Grazia Chiuri αναμένεται να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της FENDI, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιστροφή στον ιταλικό οίκο μόδας

Η LVMH, ιδιοκτήτρια του οίκου FENDI, δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται το Harper’s Bazaar, το Rolling Stone και το The New York Times Magazine, η άφιξη της Maria Grazia Chiuri στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας θεωρείται πλέον δεδομένη. Το τελευταίο μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά: «Όλα πάνε καλά, είναι κάτι νέο για την πρώην σχεδιάστρια του Dior και νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της FENDI. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Η FENDI χρειάζεται μια Ιταλίδα».

Αντίστοιχα, το περιοδικό Aeworld υπογράμμισε: «Η Maria Grazia Chiuri είναι η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της FENDI. Η σχεδιάστρια είναι μία από τις πιο επιδραστικές και επαναστατικές γυναίκες της σύγχρονης μόδας». Οι πληροφορίες αυτές έρχονται καθώς η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση που κατείχε για δεκαετίες.

Επιστροφή στις ρίζες

Για τη Maria Grazia Chiuri, η ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της FENDI συνιστά επιστροφή στις απαρχές της καριέρας της. Το 1989 εντάχθηκε στον οίκο, όπου συνάντησε τον Pierpaolo Piccioli, νυν καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Balenciaga. Οι δυο τους σχημάτισαν ένα δημιουργικό δίδυμο, συμβάλλοντας στη διεθνή αναγνώριση της τσάντας Baguette, σχεδιασμένης από τη Silvia Venturini Fendi.

Το 1999, το δίδυμο μετακινήθηκε στον Valentino, ενώ το 2008 ανέλαβαν από κοινού τη θέση των καλλιτεχνικών διευθυντών, μετά την αποχώρηση του ίδιου του Valentino Garavani.

Από τον Dior στο μήνυμα του φεμινισμού

Η μεγάλη καμπή στην καριέρα της ήρθε το 2016, όταν η Chiuri διαδέχθηκε τον Raf Simons στον Dior, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά γυναίκα τον ρόλο της καλλιτεχνικής διευθύντριας στον ιστορικό οίκο. Κατά τη θητεία της, συνέδεσε τη μόδα με τον φεμινιστικό λόγο, παρουσιάζοντας κομμάτια που έμειναν στην ιστορία, όπως το μπλουζάκι «We Should All Be Feminists» και το προκλητικό «no, no, no», σε μια περίοδο που το κίνημα #MeToo γνώριζε τεράστια δυναμική.

Η παραμονή της στον Dior ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή της, αφήνοντας τη θέση στον Jonathan Anderson.

Η νέα σελίδα στον οίκο FENDI

Η δημιουργική φιλοσοφία της Maria Grazia Chiuri, που συνδυάζει το σεβασμό στην παράδοση με ένα τολμηρό, κοινωνικά ευαίσθητο αφήγημα, φαίνεται πως ταιριάζει απόλυτα με την κληρονομιά της FENDI. Η αποχώρηση της Silvia Venturini Fendi σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, ενώ η άφιξη της Chiuri υπόσχεται μια συνέχεια με φρέσκια δυναμική.

Αν και η LVMH δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, η διεθνής βιομηχανία της μόδας έχει ήδη στραμμένα τα βλέμματα στο Παρίσι και στη Ρώμη. Η FENDI, υπό τη Maria Grazia Chiuri, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο που ίσως καθορίσει το μέλλον της ιταλικής πολυτέλειας.

