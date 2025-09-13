Ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχεις ξαναδεί σε σόου με παιδιά

Μέσα από το «Lego Masters Jr.» και με τη βοήθεια της Kelly Osbourne, ο θρυλικός τραγουδιστής χάρισε μια απρόσμενα τρυφερή στιγμή στο κοινό

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τον θάνατο του θρυλικού Ozzy Osbourne, και το κενό που άφησε παραμένει τεράστιο. Κι όμως, η πρώτη μεταθανάτια εμφάνισή του δεν προήλθε από κάποιο αφιέρωμα γεμάτο κιθάρες και καπνό, αλλά από έναν απρόσμενα τρυφερό χώρο: την εκπομπή «Lego Masters Jr.» όπου μίλησε με παιδιά.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, η Kelly Osbourne, παρουσιάστρια της σειράς, χρειαζόταν μια ξεχωριστή «παρέμβαση» για να ανακοινώσει στους μικρούς διαγωνιζόμενους ότι τους απομένει μόλις μία ώρα για να ολοκληρώσουν τις δημιουργίες τους. Αντί να το κάνει η ίδια, κάλεσε τον πατέρα της.

Διάβασε επίσης: Bruce Springsteen: Έρχεται η deluxe επανέκδοση του «Nebraska» με ακυκλοφόρητες εκτελέσεις

«Γεια σου Kelly», είπε ο Ozzy Osbourne, εμφανιζόμενος σε βίντεο, ντυμένος στα μαύρα, φορώντας χρυσές αλυσίδες και με ένα πλατύ χαμόγελο. Ένα από τα παιδιά ρώτησε απορημένο «τι; ποιος είναι αυτός;», για να πάρει την απάντηση «Είναι ο μπαμπάς της Kelly».

Η Kelly Osbourne του ζήτησε: «Μπαμπά, θέλουμε κάποιον να τρομάξει λίγο τα παιδιά. Θα το έκανες;». Ο Ozzy Osbourne δεν έχασε την ευκαιρία: «Με μεγάλη χαρά!», απάντησε με πονηρό χαμόγελο, ξεσπώντας σε ένα σατανικό γέλιο και τρίβοντας τα χέρια του. Μέσα σε κόκκινο φως, προειδοποίησε: «Σας μένει μία ώρα για να τελειώσετε τις κατασκευές σας… αλλιώς!», κουνώντας απειλητικά το δάχτυλο και κλείνοντας με ένα δαιμονικό γέλιο.

Τα παιδιά αντέδρασαν με ενθουσιασμό και δέος, ενώ η Kelly Osbourne του απάντησε: «Ευχαριστούμε, μπαμπά. Ήσουν τέλειος. Σε αγαπάμε». Ο κωμικός Andy Richter σχολίασε γελώντας: «Ω, Ozzy…», ενώ ένας μικρός διαγωνιζόμενος ρώτησε: «Ποιος είναι;». Η απάντηση ήρθε από άλλον παίκτη: «Είναι ο Ozzy Osbourne. Ο μπαμπάς μου τον λατρεύει».

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη σκηνή

Ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία στο «Back to the Beginning» στη γενέτειρά του, το Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας. Στο all-star event συμμετείχαν θρυλικά συγκροτήματα όπως οι Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Lamb of God, Anthrax και Alice in Chains.

Τα έργα που έρχονται

Η εμφάνιση στο «Lego Masters Jr.» είναι μόνο η αρχή μιας σειράς μεταθανάτιων έργων. Το 2026 θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow», διάρκειας 100 λεπτών, που θα καταγράφει την τελευταία του συναυλία. Στο Paramount+ θα προβληθεί επίσης το «Ozzy Osbourne: No Escape From Now», μια ταινία που αποτυπώνει τον δύσκολο αγώνα του μετά το σοβαρό ατύχημα του 2019.

Παράλληλα, στις 7 Οκτωβρίου, αναμένεται η κυκλοφορία της δεύτερης αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Last Rites», από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing/Hachette Book Group.

Η σύντομη αλλά συγκινητική εμφάνιση του Ozzy Osbourne μέσα από το «Lego Masters Jr.» μάς θύμισε γιατί ο «Prince of Darkness» παρέμεινε για δεκαετίες σύμβολο όχι μόνο της σκληρής μουσικής αλλά και της αστείρευτης προσωπικότητάς του. Είτε τρόμαζε θεατές σε στάδια είτε μικρούς δημιουργούς με Lego, ο Ozzy Osbourne ήξερε πάντα πώς να κερδίζει τις καρδιές.

Κεντρική φωτογραφία: Ross Halfin: https://www.instagram.com/rosshalfin/

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Το ροκ αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne από Aerosmith και Yungblud

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.