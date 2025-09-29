Ο πατέρας της Κατερίνας Καινούργιου σε ρόλο μοντέλου – Δείτε τον σε διαφημίσεις των ‘80s

Ο πατέρας της γνωστής παρουσιάστριας πρωταγωνιστούσε σε διαφημιστικά σποτ που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή

Ο Δημήτρης Καινούργιου, πατέρας της γνωστής παρουσιάστριας Κατερίνας Καινούργιου, έχει αφήσει το δικό του σημάδι στον χώρο της ψυχαγωγίας από πολύ πριν η κόρη του κάνει τα πρώτα της βήματα.

Τη δεκαετία του 1980, ο Δημήτρης εργάστηκε ως μοντέλο, συμμετέχοντας σε αρκετές τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις που ξεχώρισαν εκείνη την εποχή.

Με το χαρακτηριστικό του παρουσιαστικό και την αυθεντικότητα που τον διέκρινε, πρωταγωνίστησε σε διαφημιστικά σποτ γνωστών προϊόντων, όπως αφρόλουτρα και σοκολάτες, κερδίζοντας την αναγνώριση του κοινού. Η δουλειά του εκείνη αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα media της εποχής.

Να σημειώσουμε πως η σχέση του Δημήτρη με την κόρη του Κατερίνα είναι γεμάτη αγάπη και σεβασμό. Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σημασία που έχει η παρουσία του πατέρα της στη ζωή της, τονίζοντας πως αποτελεί σταθερό στήριγμα και πηγή έμπνευσης. Η ζεστή τους σχέση αντικατοπτρίζει τη βαθιά οικογενειακή σύνδεση και την αμοιβαία στήριξη, στοιχεία που η Κατερίνα κρατά ως πολύτιμα.



Η εικόνα του Δημήτρη Καινούργιου, τόσο ως πρώην μοντέλο όσο και ως αγαπημένου πατέρα, συμπληρώνει το παζλ της οικογένειας Καινούργιου, δείχνοντας πως η αγάπη και η δημιουργικότητα περνούν από γενιά σε γενιά.

