Ο πραγματικός λόγος που ο Henry Cavill αφήνει το «The Witcher»

Για 3 χρόνια, ο Henry Cavill ήταν η προσωποποίηση του Geralt of Rivia στο Netflix, φέρνοντας στη ζωή τον κυνηγό τεράτων με τις υπερφυσικές ικανότητες που έχουν αγαπήσει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Με την ερμηνεία του κατάφερε να συνδυάσει δράση, χιούμορ και βάθος στον χαρακτήρα, κερδίζοντας όχι μόνο το κοινό της σειράς αλλά και τη στήριξη των δημιουργών και των κριτικών.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2022, ανακοίνωσε ότι η τέταρτη σεζόν θα είναι η τελευταία του ως Geralt. Η αποχώρηση του Henry Cavill σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το Netflix, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για νέα κεφάλαια στη σειρά, με νέο πρωταγωνιστή και νέες ιστορίες να συνεχίζουν τον κόσμο του Witcher. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα από τους fans, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν τους λόγους πίσω από την απόφαση του Cavill και πώς θα διαμορφωνόταν η συνέχεια της σειράς.

«Το ταξίδι μου ως Geralt of Rivia ήταν γεμάτο τέρατα και περιπέτειες, και δυστυχώς θα αφήσω το μενταγιόν και τα ξίφη μου για τη σεζόν 4», έγραψε ο Cavill σε δήλωσή του στο Instagram, δίνοντας παράλληλα στοιχεία για τον διάδοχό του.

Ο Liam Hemsworth θα αναλάβει πλέον τον ρόλο του White Wolf. Ο Cavill σχολίασε: «Παραδίδω τη σκυτάλη με σεβασμό για τον χρόνο που πέρασα ως Geralt και με ενθουσιασμό να δω την ερμηνεία του Liam σε αυτόν τον τόσο σύνθετο χαρακτήρα».

Η σειρά επιστρέφει στις 30 Οκτωβρίου με οκτώ νέα επεισόδια, και οι fans παραμένουν περίεργοι για τους λόγους της αποχώρησης του Cavill. Η Lauren Hissrich, executive producer της σειράς, μίλησε στο Entertainment Weekly και εξήγησε ότι η απόφαση ήταν «συμφωνημένη και αμοιβαία». Ο Henry Cavill ήθελε να κλείσει τον κύκλο του ως Geralt για να αφοσιωθεί σε άλλα επαγγελματικά σχέδια, κάτι που η παραγωγή σέβεται απόλυτα. «Δεν θέλεις να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι σε κάτι που δεν θέλει να κάνει», είπε η Hissrich, τονίζοντας ότι η απόφαση ήταν «συμβιωτική».

Προηγούμενες φήμες ανέφεραν ότι ο Cavill είχε αποχωρήσει λόγω δημιουργικών διαφορών για την ερμηνεία του χαρακτήρα. Ως παθιασμένος gamer και φανατικός της πηγής του υλικού, ο ηθοποιός ήθελε να παραμείνει πιστός στα βιβλία του Andrzej Sapkowski και στα παιχνίδια της CD Projekt Red. Ωστόσο, ο Beau DeMayo, πρώην παραγωγός και σεναριογράφος της σειράς, ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συγγραφείς «δεν εκτιμούσαν τα βιβλία και τα παιχνίδια».

Η Lauren Hissrich είχε επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι προσπάθησε να μην επιλέξει συγγραφείς που είναι «μεγάλοι θαυμαστές» του πρωτότυπου υλικού, εξηγώντας ότι η σειρά χρειάζεται δημιουργούς που αγαπούν τον κόσμο του Witcher αλλά μπορούν να τον αμφισβητήσουν και να τον προσαρμόσουν στο τηλεοπτικό σύμπαν.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν, απέστειλε σημειώσεις για τα διαλόγια του Geralt, θέλοντας να αναδείξει τη σκέψη και την προσωπικότητα του χαρακτήρα. «Όλα τα αιτήματά μου είχαν να κάνουν με την πιστότητα στο υλικό», δήλωσε σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι ήταν σημαντικό για εκείνον να υπάρχει μια τρισδιάστατη απεικόνιση του Geralt, μέσα στους περιορισμούς της σειράς.

Όσο για τον Liam Hemsworth, η ανάληψη του ρόλου ήρθε ως έκπληξη. «Ήμουν εξίσου έκπληκτος με τον καθένα», είπε στο Entertainment Weekly, προσθέτοντας ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του Cavill στη σειρά. Η Hissrich σημείωσε ότι ο Hemsworth παίρνει πολύ σοβαρά το ρόλο και έχει φροντίσει να συνδυάσει στοιχεία συνέχειας με προσωπική ερμηνεία, ώστε ο Geralt του να σταθεί στα δικά του πόδια.

Η αλλαγή στον πρωταγωνιστή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το «The Witcher», κρατώντας τους fans σε αγωνία για το πώς θα αποδώσει ο Liam Hemsworth τον αγαπημένο White Wolf και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία στις επερχόμενες οκτώ σεζόν της σειράς.

