Ο Super Mario απογειώνεται και προσγειώνεται στα cinema

Η Illumination και η Universal φέρνουν τον διάσημο υδραυλικό ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με… κοσμικές περιπέτειες

Τριάντα εννέα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Super Mario, ο πιο αγαπημένος υδραυλικός της pop κουλτούρας ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κινηματογράφο με μια νέα, φιλόδοξη ταινία που κοιτάζει… τα αστέρια. Η Universal και η Illumination αποκάλυψαν επίσημα ότι το πολυαναμενόμενο σίκουελ της τεράστιας επιτυχίας «The Super Mario Bros. Movie» θα τιτλοφορείται «Super Mario Galaxy Movie» και θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 3 Απριλίου 2026.

Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, καθώς αντλεί την έμπνευσή του από το εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι «Super Mario Galaxy» που κυκλοφόρησε το 2007 στο Nintendo Wii και θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόμα της σειράς. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Nintendo Direct, λίγες ημέρες πριν από την 40ή επέτειο του πρώτου «Super Mario Bros.», που κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 1985. Στο teaser που προβλήθηκε, ο Mario εμφανίζεται να κοιμάται κάτω από ένα δέντρο με το κάστρο της Princess Peach στο βάθος, ενώ η κάμερα ταξιδεύει στον ουρανό μέχρι το διάστημα.

Το πρώτο «The Super Mario Bros. Movie», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2023, κατέρριψε κάθε ρεκόρ, αποφέροντας 1,36 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία βασισμένη σε βιντεοπαιχνίδι και την πέμπτη πιο επιτυχημένη animated ταινία όλων των εποχών, πίσω από τα «Ne Zha 2», «Inside Out 2», «The Lion King» και «Frozen 2».

Στην ηχητική διανομή του νέου φιλμ θα επιστρέψει όλο το all-star καστ: ο Chris Pratt ως Mario, η Anya Taylor-Joy ως Princess Peach, ο Charlie Day ως Luigi, ο Jack Black ως Bowser, ο Keegan-Michael Key ως Toad και ο Kevin Michael Richardson ως Kamek. Η ομάδα αυτή είχε αγαπηθεί από το κοινό, συνδυάζοντας χιούμορ, δράση και μια δόση νοσταλγίας που μίλησε τόσο στους νεότερους θεατές όσο και σε όσους μεγάλωσαν με τις κονσόλες της Nintendo.

