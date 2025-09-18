Celeb News 18.09.2025

Ο Travis Kelce αποκαλύπτει πώς σχεδιάζει τον γάμο του με την Taylor Swift

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift ετοιμάζονται για νέα κεφάλαια στη σχέση τους, κρατώντας τις προσωπικές τους στιγμές κρυφές
Μαρία Χατζηγιάννη

Πριν περίπου έναν μήνα, ο Travis Kelce και η Taylor Swift, δύο από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, προκαλώντας αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Η σχέση τους, που ξεκίνησε το 2023, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σκηνής. Από κοινές εμφανίσεις σε αθλητικά γεγονότα μέχρι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης, η σύνδεσή τους είναι εμφανής και ισχυρή.

Μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, οι θαυμαστές ανυπομονούν για τις επόμενες εξελίξεις στη σχέση τους. Πρόσφατα, σε μια δημόσια εμφάνιση, ο αθλητής και η τραγουδίστρια φάνηκαν πιο ενωμένοι από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και υποστήριξη.

Τι αποκάλυψε ο Travis Kelce για τον γάμο τους

Στην πρόσφατη εκπομπή του podcast «New Heights» που παρουσιάζει με τον αδερφό του Jason Kelce, ο Travis μίλησε για τον τρόπο που φαντάζεται την τελετή του γάμου τους. Σε ερώτηση του Jimmy Fallon για το αν θα έχουν DJ ή live band, ο αθλητής αποκάλυψε ότι και οι δύο προτιμούν ζωντανή μουσική.

Ο Jason Kelce πρόσθεσε ότι οι μουσικές ικανότητες του αδερφού του δεν είναι καινούργιες: «Το έχω δει όλο αυτό να συμβαίνει όσο μεγαλώναμε. Πάντα είχε αυτό το ταλέντο. Ήταν άνθρωπος της ψυχαγωγίας από μικρός». Οι θαυμαστές θυμούνται επίσης τις κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού σε events, όπως στο US Open, όπου τραγούδησαν μαζί μπροστά στο κοινό.

Ο αρραβώνας και η ιδιωτικότητα του ζευγαριού

Η ανακοίνωση του αρραβώνα έγινε με μια κοινή δημοσίευση στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφίες από τον κήπο του Travis Kelce, όπου έγινε η πρόταση. Ο ίδιος περιέγραψε την πρόταση ως συγκινητική: «Είμαι συναισθηματικός τύπος, οπότε υπήρχαν λίγα δάκρυα εδώ και εκεί. Αλλά ήταν μια συναρπαστική διαδρομή και ανυπομονώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της».

Παρά τη δημοσιότητα του αρραβώνα, το ζευγάρι σχεδιάζει ιδιωτικό γάμο, σύμφωνα με πηγές: «Θα είναι σίγουρα μια ιδιωτική τελετή και όχι θέαμα. Και οι δύο έχουν κοντινό κύκλο φίλων και θα σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους».

Το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά την προσωπική του ζωή διακριτική, ενώ οι fans παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις στιγμές που μοιράζονται δημόσια, περιμένοντας τη μεγάλη στιγμή με ανυπομονησία.

