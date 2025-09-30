Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Οι Def Leppard, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα αποκτά το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame με ομιλητές τον Jon Bon Jovi και τον Bruce Resnikoff

Οι Def Leppard, ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της βρετανικής μουσικής σκηνής, θα αποκτήσουν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame την Τρίτη 9 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το 2.825ο αστέρι στη διάσημη λεωφόρο, το οποίο θα τοποθετηθεί μπροστά από το ιστορικό κτίριο της Capitol Records, στη διεύθυνση 1750 N. Vine Street. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Walk of Fame.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Sirius XM, Bob Buchmann. Στο βήμα θα ανέβουν ως επίσημοι ομιλητές ο Jon Bon Jovi και ο Bruce Resnikoff, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Universal Music Enterprises (UMe). Η παρουσία δύο τόσο σημαντικών προσωπικοτήτων της μουσικής βιομηχανίας υπογραμμίζει το μέγεθος της διάκρισης για το συγκρότημα.

Διάβασε επίσης: Jon Bon Jovi: Από rock star σε παππού της χρονιάς

Η παραγωγός της Walk of Fame, Ana Martinez, τόνισε: «Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είναι περήφανο που καλωσορίζει τους Def Leppard στη Hollywood Walk of Fame. Οι Def Leppard έχουν κερδίσει μια μόνιμη θέση όχι μόνο στην ιστορία της μουσικής, αλλά τώρα και σε ένα από τα πιο διάσημα πεζοδρόμια του κόσμου».

Μια καριέρα γεμάτη ρεκόρ

Η τιμή αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας πορείας γεμάτης επιτυχίες. Το 2019, οι Def Leppard εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, με τον Brian May των Queen να κάνει την παρουσίαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το άλμπουμ «Hysteria» με πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα και το «Pyromania» με 10 εκατομμύρια. Έχουν επίσης βρεθεί δύο φορές στην κορυφή του Billboard 200 με τα άλμπουμ «Hysteria» και «Adrenalize», ενώ το τραγούδι «Love Bites» έχει φτάσει στο Νο.1 του Billboard Hot 100.

Τα μέλη που γράφουν ιστορία

Το συγκρότημα παραμένει ενεργό με τον Joe Elliott στα φωνητικά, τον Phil Collen στην κιθάρα, τον Rick Savage στο μπάσο, τον Vivian Campbell στην κιθάρα και τον Rick Allen στα ντραμς. Ο Rick Allen αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση αντοχής και έμπνευσης, καθώς συνέχισε να παίζει ντραμς μετά την απώλεια του αριστερού του χεριού το 1984, προσαρμόζοντας το σετ του και συνεχίζοντας να γεμίζει στάδια με τον μοναδικό του ρυθμό.

Η πολιτιστική σημασία του Walk of Fame

Η Hollywood Walk of Fame, που ξεκίνησε το 1960 και διοικείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολιτιστικά σύμβολα του Λος Άντζελες. Εκατομμύρια επισκέπτες φωτογραφίζονται κάθε χρόνο δίπλα στα αστέρια καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν την παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Για τους Def Leppard, το αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας δεν είναι απλώς μια τιμή, είναι η επίσημη αναγνώριση μιας καριέρας που συνδύασε εμπορική επιτυχία, καλλιτεχνική συνέπεια και ακαταμάχητη ενέργεια. Από το «Pyromania» και το «Hysteria» μέχρι τις σημερινές περιοδείες τους, απέδειξαν ότι το rock μπορεί να παραμένει ζωντανό και διαχρονικό. Το νέο τους αστέρι στο Χόλιγουντ είναι η λαμπρότερη υπενθύμιση ότι η μουσική τους θα συνεχίσει να αντηχεί για πολλές γενιές ακόμη.

Διάβασε επίσης: Oι Bon Jovi επιστρέφουν – Oι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο album

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.