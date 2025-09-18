Μουσικά Νέα 18.09.2025

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα
Η θρυλική μπάντα ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία από την Ελλάδα, σε ένα show-γιορτή για τα 50 χρόνια παρουσίας της στη μουσική σκηνή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι Iron Maiden επιστρέφουν θριαμβευτικά στην Ελλάδα για μια και μοναδική συναυλία στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας «Run For Your Lives». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εμβληματική μπάντα ανακοίνωσε τις πρώτες ημερομηνίες της ευρωπαϊκής της περιοδείας για το 2026, με την Αθήνα να αποτελεί τον εναρκτήριο σταθμό.

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Paul Mario Day, πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, σε ηλικία 69 ετών

Το μήνυμα των Iron Maiden στους fans

Ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Steve Harris, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνέχιση της περιοδείας: «Η περιοδεία Run For Your Lives είχε φανταστική ανταπόκριση. Το setlist είναι ιδανικό για τα 50 χρόνια μας, το show ίσως το καλύτερο που έχουμε παρουσιάσει και η ανταπόκριση του κοινού – απλά συγκλονιστική. Μετά από περισσότερες από ένα εκατομμύριο θεατές και σχεδόν παντού sold out, θέλαμε να δώσουμε στους fans λίγες ακόμα ευκαιρίες να μας δουν στην Ευρώπη πριν συνεχίσουμε σε άλλες ηπείρους». Ο Harris επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του ντράμερ Simon Dawson και αναφέρθηκε στη ζεστή υποδοχή του από το κοινό.

Ο μάνατζερ της μπάντας, Rod Smallwood, συμπλήρωσε: «Η ενέργεια των fans στο πρώτο σκέλος της περιοδείας ήταν απίστευτη. Αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό, ίσως και η καλύτερη περιοδεία στην ιστορία μας. Αυτή η συνέχεια στην Ευρώπη είναι και ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στα φεστιβάλ που στήριξαν την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια».

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

Ειδικές στιγμές και εκπλήξεις στην περιοδεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή της μπάντας στο Paris La Défense Arena στις 22 Ιουνίου 2026, όπου θα πραγματοποιηθεί κινηματογράφηση της συναυλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλμ που θα αποτυπώσει την επετειακή περιοδεία. Για τον σκοπό αυτό, το event θα είναι «phone-free» με τη χρήση της τεχνολογίας Yondr, ώστε να διασφαλιστεί η εμπειρία χωρίς οθόνες κινητών.

«Ζητάμε ξανά από τους fans να απολαύσουν τη συναυλία με τα μάτια και την ψυχή τους – όχι μέσα από την οθόνη του κινητού. Η ενέργεια του κοινού γίνεται αισθητή όταν όλοι είναι παρόντες στη στιγμή», τόνισε ο Smallwood.

Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα – Παγκόσμια περιοδεία με ελληνικό άρωμα

Το πρόγραμμα της περιοδείας – Πρώτη στάση: Αθήνα

Μάιος 2026

  • 23/5 – Αθήνα, Ελλάδα – ΟΑΚΑ
  • 26/5 – Σόφια, Βουλγαρία – Vasil Levski Stadium
  • 28/5 – Βουκουρέστι, Ρουμανία – Arena Națională
  • 30/5 – Μπρατισλάβα, Σλοβακία – Národný Futbalový Štadión

Ιούνιος 2026

  • 02/6 – Αννόβερο, Γερμανία – Heinz von Heiden Arena
  • 10/6 – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome
  • 17/6 – Μιλάνο, Ιταλία – San Siro Stadium
  • 22/6 – Παρίσι, Γαλλία – Paris La Défense Arena
  • 28/6 – Λυών – Décines, Γαλλία – Groupama Stadium

Ιούλιος 2026

  • 07/7 – Λισαβόνα, Πορτογαλία – Estádio da Luz
  • 11/7 – Headline Show στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λεπτομέρειες σύντομα)

Τι να περιμένουμε μετά το 2026;

Οι Iron Maiden έχουν ήδη στα σκαριά συναυλίες και σε άλλες ηπείρους για το 2026, ενώ προγραμματίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα από την περιοδεία το 2027, μετά από δεκαετίες ασταμάτητης δράσης.

Διάβασε επίσης: Οι Iron Maiden σμιλεύονται στο μέταλλο και κυκλοφορούν ως επίσημο νόμισμα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Iron Maiden ΕΛΛΑΔΑ συγκρότημα ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Adidas Originals: Το Παρίσι χόρεψε στον ρυθμό του «The Sound of Superstar(s)»

18.09.2025
Επόμενο

Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

18.09.2025

Δες επίσης

Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025
Μουσικά Νέα

Μαντώ Κουντούρη: Από το NyxDrop στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025

18.09.2025
Ποιες Ελληνίδες τραγουδίστριες επέρριψαν το Fuego πριν το απογειώσει η Φουρέιρα
Μουσικά Νέα

Ποιες Ελληνίδες τραγουδίστριες επέρριψαν το Fuego πριν το απογειώσει η Φουρέιρα

18.09.2025
ΗΘΕ: Το Mad.gr στις πρόβες των Aggelina, Akylas, Evangelia, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη
Μουσικά Νέα

ΗΘΕ: Το Mad.gr στις πρόβες των Aggelina, Akylas, Evangelia, Kira, Vemily, Yama και Ανδρομάχη

18.09.2025
Marseaux: Η σκηνή «τρελαίνεται» στις πρόβες για την ΗΘΕ 2025
Μουσικά Νέα

Marseaux: Η σκηνή «τρελαίνεται» στις πρόβες για την ΗΘΕ 2025

18.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *