Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα

Η θρυλική μπάντα ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία από την Ελλάδα, σε ένα show-γιορτή για τα 50 χρόνια παρουσίας της στη μουσική σκηνή

Οι Iron Maiden επιστρέφουν θριαμβευτικά στην Ελλάδα για μια και μοναδική συναυλία στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας «Run For Your Lives». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εμβληματική μπάντα ανακοίνωσε τις πρώτες ημερομηνίες της ευρωπαϊκής της περιοδείας για το 2026, με την Αθήνα να αποτελεί τον εναρκτήριο σταθμό.

Το μήνυμα των Iron Maiden στους fans

Ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Steve Harris, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνέχιση της περιοδείας: «Η περιοδεία Run For Your Lives είχε φανταστική ανταπόκριση. Το setlist είναι ιδανικό για τα 50 χρόνια μας, το show ίσως το καλύτερο που έχουμε παρουσιάσει και η ανταπόκριση του κοινού – απλά συγκλονιστική. Μετά από περισσότερες από ένα εκατομμύριο θεατές και σχεδόν παντού sold out, θέλαμε να δώσουμε στους fans λίγες ακόμα ευκαιρίες να μας δουν στην Ευρώπη πριν συνεχίσουμε σε άλλες ηπείρους». Ο Harris επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του ντράμερ Simon Dawson και αναφέρθηκε στη ζεστή υποδοχή του από το κοινό.

Ο μάνατζερ της μπάντας, Rod Smallwood, συμπλήρωσε: «Η ενέργεια των fans στο πρώτο σκέλος της περιοδείας ήταν απίστευτη. Αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό, ίσως και η καλύτερη περιοδεία στην ιστορία μας. Αυτή η συνέχεια στην Ευρώπη είναι και ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στα φεστιβάλ που στήριξαν την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια».

Ειδικές στιγμές και εκπλήξεις στην περιοδεία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή της μπάντας στο Paris La Défense Arena στις 22 Ιουνίου 2026, όπου θα πραγματοποιηθεί κινηματογράφηση της συναυλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλμ που θα αποτυπώσει την επετειακή περιοδεία. Για τον σκοπό αυτό, το event θα είναι «phone-free» με τη χρήση της τεχνολογίας Yondr, ώστε να διασφαλιστεί η εμπειρία χωρίς οθόνες κινητών.

«Ζητάμε ξανά από τους fans να απολαύσουν τη συναυλία με τα μάτια και την ψυχή τους – όχι μέσα από την οθόνη του κινητού. Η ενέργεια του κοινού γίνεται αισθητή όταν όλοι είναι παρόντες στη στιγμή», τόνισε ο Smallwood.

Το πρόγραμμα της περιοδείας – Πρώτη στάση: Αθήνα

Μάιος 2026

23/5 – Αθήνα, Ελλάδα – ΟΑΚΑ

26/5 – Σόφια, Βουλγαρία – Vasil Levski Stadium

28/5 – Βουκουρέστι, Ρουμανία – Arena Națională

30/5 – Μπρατισλάβα, Σλοβακία – Národný Futbalový Štadión

Ιούνιος 2026

02/6 – Αννόβερο, Γερμανία – Heinz von Heiden Arena

10/6 – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome

17/6 – Μιλάνο, Ιταλία – San Siro Stadium

22/6 – Παρίσι, Γαλλία – Paris La Défense Arena

28/6 – Λυών – Décines, Γαλλία – Groupama Stadium

Ιούλιος 2026

07/7 – Λισαβόνα, Πορτογαλία – Estádio da Luz

11/7 – Headline Show στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λεπτομέρειες σύντομα)

Τι να περιμένουμε μετά το 2026;

Οι Iron Maiden έχουν ήδη στα σκαριά συναυλίες και σε άλλες ηπείρους για το 2026, ενώ προγραμματίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα από την περιοδεία το 2027, μετά από δεκαετίες ασταμάτητης δράσης.

