Oι Jonas Brothers προσθέτουν νέες ημερομηνίες στην περιοδεία τους

Οι Jonas Brothers συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η ενέργεια και η αγάπη του κοινού τους δεν γνωρίζουν κορεσμό. Ο Nick Jonas, ο Joe Jonas και ο Kevin Jonas, με αφορμή τα 20 χρόνια πορείας τους στη μουσική, ανακοίνωσαν ότι η περιοδεία τους «JONAS20: Greetings From Your Hometown», που ξεκίνησε τον Αύγουστο, αποκτά 19 νέες συναυλίες σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής.

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, το συγκρότημα έκανε γνωστό ότι θα βρεθεί σε νέους προορισμούς όπως το Newark, το Cincinnati, το Detroit, το Las Vegas, η New Orleans, η Ottawa, το Montreal, η Baltimore και η Brooklyn. Το δεύτερο σκέλος της περιοδείας θα ξεκινήσει στις 22 Νοεμβρίου στο Cincinnati και θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία στο Barclays Center της Brooklyn.

Η περιοδεία «JONAS20» δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά ένας απολογισμός δύο δεκαετιών δημιουργίας. Στη σκηνή παρουσιάζονται όλες οι φάσεις της καριέρας των Jonas Brothers, από τις πρώτες επιτυχίες τους μέχρι και τα προσωπικά projects των Nick Jonas και Joe Jonas. Είναι μια αναδρομή που αγγίζει τους παλαιότερους fans και ταυτόχρονα συστήνει το συγκρότημα σε μια νέα γενιά ακροατών.

Η περιοδεία έκανε πρεμιέρα στις 10 Αυγούστου στο MetLife Stadium του East Rutherford, με καλεσμένους τη Demi Lovato, τους Switchfoot και τον Dean Lewis. Από τότε, οι Jonas Brothers έχουν μοιραστεί τη σκηνή με μια εντυπωσιακή λίστα καλλιτεχνών-έκπληξη: από τους 5 Seconds of Summer και την Alessia Cara μέχρι τον John Legend, τη Christina Perri, τους Simple Plan, τους Sum 41 και πολλούς άλλους. Ο Jesse McCartney, που είχε ήδη κάνει guest εμφανίσεις, θα επιστρέψει ως opening act σε επιλεγμένες πόλεις του νέου προγράμματος.

