Οι κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση και υπόσχονται γέλιο και Viral ατάκες

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά από φέτος δυναμικά και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αρκετές νέες και παλιές κωμωδίες. Από την ΕΡΤ1 μέχρι τον Alpha και το MEGA, ετοιμαστείτε για γέλιο, φρέσκες ιδέες και αγαπημένους χαρακτήρες.

1. Καλά θα πάει κι αυτό – ΕΡΤ

Μια ανάλαφρη κωμωδία με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου. Περιμένουμε χαρούμενες οικογενειακές στιγμές, έξυπνο χιούμορ και ζεστό storytelling με την κλασική πένα του σεναριογράφου.

2. Το παιδί – ΕΡΤ1

Μια μαύρη κωμωδία που συνδυάζει ένταση και χιούμορ. Η ηρωίδα, πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, προσπαθεί να προστατέψει έναν έφηβο στο φάσμα του αυτισμού, καταφεύγοντας σε ένα απομονωμένο χωριό. Οι ανατροπές και η σκοτεινή διάθεσή της υπόσχονται ένα ξεχωριστό ύφος.

3. Φαντάσματα – STAR

Στοιχειωμένη… κωμωδία! Ανατρεπτική μεταφυσική κωμωδία βασισμένη στο ομώνυμο BBC format, με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Σαρκασμός, φαντάσματα… και πολλά γέλια στο μενού.

4. Το σόι σου – ALPHA

Η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία επιστρέφει στο prime time του Alpha με νέο cast και φρέσκες καταστάσεις. Ο καναπές ξαναγεμίζει με αστείες παρεξηγήσεις, ξεκαρδιστικούς χαρακτήρες και familiar vibes.

5. Σέρρες (2ος κύκλος) – ΑΝΤ1

Το σουρεάλ χιούμορ του Γιώργου Καπουτζίδη επανέρχεται με νέα επεισόδια. Η σειρά του ΑΝΤ1 συνεχίζει να κρατά τον χαρακτήρα της, χωρίς να έχει προηγηθεί μετάδοση στο ΑΝΤ1+ για φρέσκο τηλεοπτικό γέλιο.

6. Σούπερ Ήρωες – ΑΝΤ1

Κωμωδία που εξελίσσεται στο σκηνικό ενός σούπερ μάρκετ, με ανθρώπους της καθημερινότητας, ασυνήθιστες συναντήσεις και χιούμορ βασισμένο στη ρουτίνα. Ένα concept που υπόσχεται θετική διάθεση και απρόοπτες καταστάσεις.

7. HOTEΛ Ελvíra – MEGA

Η κωμωδία των δημιουργών της «Ψυχοκόρες» μας βάζει μέσα σε ένα παρατημένο νησιώτικο ξενοδοχείο. Η Ελβίρα προσπαθεί να το μετατρέψει σε επιτυχημένη μονάδα hospitality, ενώ εμφανίζεται ο γοητευτικός επενδυτής με… άλλα σχέδια. Φιλόδοξο, γλυκόπικρο και με γκεστ χαμόγελα ηθοποιών.

8. Γιατί ρε Πατέρα; – ΑΝΤ1

Μαύρη κωμωδία μυστηρίου με έντονο χιούμορ, ανατροπές και δυναμικό καστ -τρία αγνώστου πατρότητας αδέλφια, ο συνεργάτης του πατέρα και έναν θησαυρό που γίνεται το μεγάλο στοίχημα.

9. Κάμπινγκ – MEGA

Το MEGA ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δική του διασκευή της πολύ πετυχημένης κυπριακής σειράς «Κάμπινγκ», σε σενάριο του Φώτη Γεωργίδη, σε μία σειρά που συνδυάζει μαύρο χιούμορ, μυστήριο και σατιρική περιπέτεια.

