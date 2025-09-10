Οι πιο instagrammable διαδρομές για φθινοπωρινό περπάτημα στην Αθήνα

Γιατί το φθινόπωρο είναι η πιο underrated εποχή για urban εξερευνήσεις με... φωτογραφική διάθεση

Το φθινόπωρο είναι ίσως η πιο κινηματογραφική εποχή του χρόνου. Τα φύλλα κιτρινίζουν, οι δρόμοι γεμίζουν με απαλά χρώματα και φως, οι θερμοκρασίες πέφτουν όσο πρέπει για να περπατήσεις χωρίς να ιδρώσεις και οι φωτογραφίες βγαίνουν με τη φυσική φίλτρα που καμία εφαρμογή δεν μπορεί να αναπαράγει.

Αν αγαπάς τις βόλτες με ρυθμό slow living και το Instagram σου θέλει μια αισθητική ανανέωση, σου έχουμε τις πιο instagrammable διαδρομές για φθινοπωρινό περπάτημα στην πόλη. Κάθε μία κρύβει spots που ζητούν να φωτογραφηθούν, αλλά και στιγμές ησυχίας που αξίζουν να τις ζήσεις χωρίς φίλτρο.

Διάβασε επίσης: 5+1 φθινοπωρινά travel spots για φωτογραφίες που θα ανανεώσουν το Instagram σου

Πλάκα – Αναφιώτικα

Η κλασική Αθήνα που ποτέ δεν κουράζει. Τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα σκαλιά, οι μπουκαμβίλιες που ακόμα ανθίζουν και οι σκιές των σπιτιών δημιουργούν το τέλειο background για φθινοπωρινές φωτογραφίες. Ανεβαίνοντας προς Αναφιώτικα, θα νιώσεις πως βρίσκεσαι σε νησί ακόμα κι αν είσαι λίγα λεπτά από το κέντρο.

Insta tip: Φόρεσε κάτι γήινο, στάσου μπροστά από μια παλιά πόρτα ή πέτρινο τοίχο με σπασμένο σοβά. Ατμόσφαιρα «ταινίας» με ελάχιστο κόπο.

Εθνικός Κήπος

Πράσινο, ήσυχο και απόλυτα φθινοπωρινό. Τα φύλλα που πέφτουν, οι μικρές λιμνούλες, τα γεφύρια και τα μονοπάτια κάνουν τον Εθνικό Κήπο έναν από τους πιο underrated φωτογραφικούς θησαυρούς της πόλης. Είναι ιδανικός για πρωινό περπάτημα με καφέ στο χέρι ή ήσυχες βόλτες χωρίς βιασύνη.

Insta tip: Πάρε ένα βιβλίο ή ένα cozy φουλάρι και βγάλε flat lay στο παγκάκι. Minimal και urban aesthetic μαζί.

Φιλοπάππου – Πνύκα

Η βόλτα στον λόφο του Φιλοπάππου είναι ό,τι πιο αυθεντικά αθηναϊκό μπορείς να κάνεις φθινόπωρο. Η θέα προς την Ακρόπολη, τα πεύκα, τα δρομάκια με το χαλίκι και τα σημεία με πανοραμική οπτική κόβουν την ανάσα και όχι μόνο από την ανηφόρα.

Insta tip: Sunset φωτισμός και silouette πόζες με θέα την πόλη.

Εξάρχεια – Στρέφη

Μια διαδρομή πιο urban, με έντονη ταυτότητα και καλλιτεχνική ενέργεια. Τα στενά των Εξαρχείων, τα γκράφιτι, τα μικρά καφέ και τα νεοκλασικά δημιουργούν ένα φθινοπωρινό σκηνικό γεμάτο αντιθέσεις. Ο λόφος του Στρέφη προσφέρει ήσυχες στιγμές και ενδιαφέρουσα οπτική της πόλης.

Insta tip: Παιχνίδι με σκιές, τοίχους με street art και χαμηλό φυσικό φως. Μια πιο εναλλακτική πλευρά του φθινοπώρου.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 7 κοντινοί προορισμοί στην Ελλάδα το φθινόπωρο χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.