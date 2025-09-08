Οι πιο συχνοί μύθοι για τη ζάχαρη και το αλάτι στο φαγητό

Αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες παρανοήσεις γύρω από τη ζάχαρη και το αλάτι

Η ζάχαρη και το αλάτι είναι 2 από τα πιο συνηθισμένα συστατικά στη μαγειρική και τη διατροφή μας. Ωστόσο, γύρω από αυτά υπάρχουν πολλοί μύθοι και παρανοήσεις που συχνά προκαλούν σύγχυση και ανασφάλεια.

Ας δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα ψέματα για τη ζάχαρη και το αλάτι, ώστε να μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα και να τα χειριζόμαστε με σωστό τρόπο στην καθημερινότητά μας.

Μύθος 1: Η ζάχαρη πάντα παχαίνει

Πολλοί πιστεύουν ότι η ζάχαρη είναι πάντα ο βασικός λόγος για την αύξηση βάρους. Η αλήθεια είναι πως η υπερβολική κατανάλωση θερμίδων από οποιαδήποτε πηγή, όχι μόνο από ζάχαρη, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Η ζάχαρη σε μετρημένες ποσότητες δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής, ειδικά όταν καταναλώνεται μέσα σε φυσικά τρόφιμα όπως φρούτα.

Μύθος 2: Το αλάτι προκαλεί πάντα υπέρταση

Το αλάτι έχει συνδεθεί με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, όμως αυτό δεν ισχύει για όλους. Η ευαισθησία στο νάτριο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιπλέον, η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο, μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιδράσεις του αλατιού.

Μύθος 3: Όλα τα είδη ζάχαρης είναι το ίδιο

Δεν είναι όλες οι ζάχαρες ίδιες. Η φυσική ζάχαρη που υπάρχει στα φρούτα (φρουκτόζη) και στα γαλακτοκομικά προϊόντα (λακτόζη) αφομοιώνονται διαφορετικά από τον οργανισμό σε σχέση με τη λευκή ζάχαρη που προστίθεται στα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Μύθος 4: Χωρίς αλάτι το φαγητό είναι πάντα πιο υγιεινό

Το αλάτι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό καθώς βοηθά στη ρύθμιση των υγρών και στη σωστή λειτουργία των νεύρων και των μυών. Το θέμα είναι η ισορροπία και η σωστή δοσολογία, όχι η πλήρης αποφυγή του.

Μύθος 5: Αντικαθιστώντας τη ζάχαρη με γλυκαντικά αποφεύγεις τους κινδύνους

Τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να βοηθούν στη μείωση των θερμίδων, αλλά δεν είναι απαραίτητα αθώα. Κάποια μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες ή να επηρεάσουν την υγεία του εντέρου, γι’ αυτό καλό είναι να χρησιμοποιούνται με μέτρο.

Συνοψίζοντας, η ζάχαρη και το αλάτι δεν είναι εχθροί, αλλά συστατικά που χρειάζονται κατανάλωση με μέτρο και σωστή ενημέρωση. Με τη γνώση αυτή μπορούμε να απολαμβάνουμε το φαγητό μας χωρίς άγχος και ενοχές, κάνοντας τις πιο υγιεινές επιλογές για εμάς και την οικογένειά μας.

