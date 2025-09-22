Οι πύργοι της Παναγίας των Παρισίων ξανανοίγουν για το κοινό

Έξι χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, ο καθεδρικός της Γαλλίας, η Παναγία των Παρισίων, ξαναβρίσκει τη λάμψη του και υποδέχεται το κοινό

Έξι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που συγκλόνισε τον κόσμο και σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, η Παναγία των Παρισίων, το εμβληματικό μνημείο, ανοίγει ξανά τις πύλες της στους επισκέπτες με μια εμβληματική προσθήκη. Οι ιστορικοί πύργοι του καθεδρικού ναού της Notre-Dame καλωσορίζουν και πάλι το κοινό, αυτή τη φορά μέσα από μια ολοκαίνουργια σπειροειδή σκάλα που προσφέρει μαγευτική εμπειρία θέασης και ξενάγησης.

Η αναγέννηση του μνημείου

Ο καθεδρικός ναός της Notre-Dame στέκει αγέρωχος για περισσότερα από 850 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή του το 1163. Το έργο χρειάστηκε σχεδόν δύο αιώνες για να ολοκληρωθεί. Η πυρκαγιά του 2019 προκάλεσε την κατάρρευση της στέγης και του βέλους, βυθίζοντας τη Γαλλία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη σε θλίψη. Μετά από πολυετή εργασίες αποκατάστασης, που ολοκληρώθηκαν το 2024, το εμβληματικό μνημείο ξαναγεννιέται, έτοιμο να χαρίσει ξανά στο κοινό την ανυπέρβλητη γοτθική του μεγαλοπρέπεια. Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη του έργου είναι η σπειροειδής σκάλα που οδηγεί τους επισκέπτες στα καμπαναριά. Πρόκειται για μια διαδρομή 424 σκαλοπατιών που φτάνει στα 69 μέτρα ύψος, προσφέροντας πανοραμική θέα του Παρισιού.

Εκεί, οι επισκέπτες έχουν πλέον την ευκαιρία να δουν από κοντά το εσωτερικό του καμπαναριού, το σημείο όπου φιλοξενούνται οι ιστορικές καμπάνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η καμπάνα «Emmanuel», σύμβολο αντοχής και παράδοσης, αλλά και η «Marie».

Ο Emmanuel Macron πρώτος επισκέπτης

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron ήταν ο πρώτος που ξεναγήθηκε στο ανακαινισμένο μνημείο, στο πλαίσιο της 42ης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Παρίσι. Μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Emmanuel Macron τόνισε: «Ο καθεδρικός ναός ξαναβρίσκει όλη του τη μεγαλοπρέπεια και προσφέρει και πάλι θεαματικές εικόνες του Παρισιού».

Ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει καθιερωθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες να επισκεφθούν μουσεία, μνημεία και χώρους μείζονος ιστορικής σημασίας. Για το Παρίσι, η επαναλειτουργία των πύργων της Notre-Dame αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός των φετινών εκδηλώσεων.

