Οι ταινίες της εβδομάδας:  Μια μάχη μετά την άλλη, Harvest, Gabby και Χαμένα όνειρα

Από τον επικό κόσμο του DiCaprio και τα σκοτεινά τοπία του Harvest, μέχρι τις ρομαντικές συγκρούσεις και την παιδκή φαντασία, αυτή η εβδομάδα έχει τα πάντα

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στις αίθουσες ένα παζλ ιστοριών που καλύπτουν όλα τα είδη και όλα τα γούστα. Η μεγάλη οθόνη γεμίζει με ιστορίες που υπόσχονται ένταση, συγκίνηση αλλά και… ανατροπές. Από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του «Harvest» και τη βιογραφική δύναμη του «Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη ελπίδα», μέχρι τον ρομαντισμό των «Χαμένων Ονείρων» και την αγωνία στο «Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2», οι επιλογές είναι πολλές και για κάθε γούστο. Για τους λιλιπούτειους σινεφίλ, κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία», που φέρνει στον κινηματογράφο τη μαγεία μιας από τις πιο αγαπημένες παιδικές σειρές.

Το φιλμ που ξεχωρίζει είναι το επικό «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Ο Leonardo DiCaprio και μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών όπως ο Sean Penn, ο Benicio del Toro, η Regina Hall, η Teyana Taylor κ.ά. ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια περιπέτεια που υπόσχεται να σου κόψει την ανάσα.

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Απλά επικό film με Leonardo DiCaprio σε πρώτο πλάνο

(One Battle After Another) Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson, με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti κα.

Με λίγα λόγια… Όταν ο σατανικός τους αντίπαλος ξαναεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη της.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία

Για μικρούς αλλά και μεγάλους

(Gabby’s Dollhouse: The Movie) Ταινία κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία Ryan Crego, με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas, Ego Nwodim, Kyle Mooney, Melissa Villaseñor και Fortune Feimster.

Με λίγα λόγια… Η Γκάμπι ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της, με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες, η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά.

Harvest

Σκληρή και απαισιόδοξη ταινία

(Harvest) Δραματικό γουέστερν φαντασίας, διεθνούς συμπαραγωγής 2024, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, με τους Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen, Frank Dillane κα.

Με λίγα λόγια… Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο, εξαφανίζεται. Μέσα σε αυτό, ο Walter Thirsk, ένας αστός που έγινε αγρότης, και ο λόρδος Charles Kent, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο: την πληγή της νεωτερικότητας.

Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη ελπίδα

Βιογραφικό δράμα

(Berlinguer – La grande ambizione) Βιογραφικό δράμα, ιταλικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Andrea Segre, με τους Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Elena Radonicich, Fabrizia Sacchi, Paolo Calabresi κα.

Με λίγα λόγια… Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, Γενικός Γραμματέας του πιο ισχυρού Κομμουνιστικού Κόμματος στον δυτικό κόσμο, επιδίωξε να φέρει τους κομμουνιστές στην εξουσία στην Ιταλία. Από το 1973, όταν γλίτωσε από επίθεση των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών, έως τη δολοφονία του βασικού του συμμάχου, Άλντο Μόρο, το 1978, ξετυλίγεται η ιστορία ενός ανθρώπου που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο, αλλά απέτυχε.

Χαμένα Όνειρα

Μία ιστορία ερωτικής εμμονής

(Dreams) Αισθηματικό δράμα, μεξικάνικης και αμερικάνικης παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Michel Franco, με τους Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell κα.

Με λίγα λόγια… Ένα ρομάντζο ανθίζει ανάμεσα σε μια γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης και έναν Μεξικανό χορευτή μπαλέτου, το οποίο περιπλέκεται από τις αντίθετες ζωές και τις κουλτούρες τους.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2

Τρόμος στο μήνα του μέλιτος

(The Strangers: Chapter 2) Το δεύτερο μέρος της τριλογίας τρόμου, από τον Renny Harlin. Στον δρόμο για τον μήνα του μέλιτος, το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού χαλάει, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε ένα απομακρυσμένο Airbnb, για να έρθουν αντιμέτωποι με τρεις μασκοφόρους. Στην αμερικάνικης παραγωγής του 2025 ταινία, πρωταγωνιστούν οι Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Emma Horvath κα.

