Oλικό lifting στα χαρτονομίσματα – Maria Callas, Beethoven και Marie Curie στο πορτοφόλι σου

Το ευρώ, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα που εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες συνοδεύει την καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα όψη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μετά από χρόνια προετοιμασίας, δημόσιες διαβουλεύσεις και συζητήσεις με ειδικούς, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις αφηρημένες γέφυρες και τα παράθυρα που στόλισαν την πρώτη γενιά χαρτονομισμάτων και να στραφεί σε εικόνες με πιο ισχυρό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού αναμένεται να αποκτήσουν τη δική τους θέση σε χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Μαρία Κάλλας. Η Ελληνίδα ντίβα της όπερας, που με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία καθόρισε τον παγκόσμιο μουσικό πολιτισμό του 20ού αιώνα, προτείνεται να κοσμήσει το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Στην πίσω όψη, προτείνεται να μπει εικόνα καλλιτεχνών του δρόμου, συνδέοντας τη μεγαλοπρέπεια της Ελληνίδας σοπράνο με τη ζωντανή και λαϊκή παράδοση της ευρωπαϊκής τέχνης.

Δεν είναι όμως μόνη. Ο Ludwig van Beethoven, ο Γερμανός συνθέτης που άλλαξε ριζικά τη μουσική, προτείνεται για το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, πλαισιωμένος από μια παιδική και νεανική χορωδία που τραγουδά, σε μια άμεση σύνδεση με τη νέα γενιά. Η Marie Curie, η επιστήμονας που τιμήθηκε δύο φορές με Νόμπελ, ενδέχεται να βρεθεί στο 20ευρο, ενώ η Bertha von Suttner, Αυστριακή ειρηνίστρια και πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Νόμπελ Ειρήνης, προτείνεται για το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Δίπλα τους, σε άλλες ονομαστικές αξίες, αναφέρονται επίσης ο Miguel de Cervantes και ο Leonardo da Vinci, ενσαρκώνοντας με τον δικό τους τρόπο το πνεύμα της ευρωπαϊκής δημιουργίας.

Η Christine Lagarde, πρόεδρος της ΕΚΤ, εξήγησε τον λόγο αυτής της στροφής: «Ύστερα από 20 χρόνια, είναι ώρα να επανεξετάσουμε την εμφάνιση των χαρτονομισμάτων μας, ώστε να γίνουν πιο οικεία στους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας και καταβολών. Τα νέα χαρτονομίσματα θα συμβολίζουν την κοινή μας ταυτότητα και τη διαφορετικότητα που μας κάνει ισχυρούς».

Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στις προσωπικότητες. Η δεύτερη θεματική που εξετάζεται εστιάζει στη φύση: ποτάμια, τοπία και πουλιά που αντιπροσωπεύουν την ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία της Ευρώπης. Σε αυτή την εκδοχή, το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ θα μπορούσε να παρουσιάζει ένα θαλασσοπούλι, ενώ το 5ευρο να συνδυάζει την απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένα ορεινό τοπίο.

Ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας

Ο ανασχεδιασμός δεν είναι όμως μόνο αισθητικός. Στόχος είναι και η ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας, η διευκόλυνση της χρήσης από άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής. Σταδιακά, τα νέα χαρτονομίσματα θα αντικαταστήσουν τα παλιά, που θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχύ.

Αποσύρεται οριστικά το 500ευρω

Αξίζει να θυμηθούμε ότι το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ έχει ήδη αποσυρθεί από το 2016, καθώς θεωρήθηκε ότι διευκόλυνε παράνομες δραστηριότητες. Όπως είχε δηλώσει τότε ο Rob Wainwright, επικεφαλής της Europol: «Ένα εκατομμύριο ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ μπορεί να χωρέσει σε μια μικρή βαλίτσα. Είναι εξαιρετικά βολικό για εγκληματίες και τρομοκράτες».

Το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για το ευρώ δεν αφορά μόνο τη λειτουργία του ως μέσου συναλλαγής. Αγγίζει κάτι βαθύτερο: την πολιτιστική ταυτότητα μιας ηπείρου που, μέσα από προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Ludwig van Beethoven και η Marie Curie, επιλέγει να τιμήσει τη δημιουργία, την επιστήμη και την κληρονομιά της. Τα χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απλώς χαρτί και μελάνι· θα είναι μικρά κομμάτια ευρωπαϊκής ιστορίας που περνούν από χέρι σε χέρι, θυμίζοντας σε όλους ότι η ενότητα της Ευρώπης είναι τόσο πολιτιστική όσο και οικονομική.

