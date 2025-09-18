Open Call: Γίνε μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του Φεστιβάλ μας! Athens International Children’s Film Festival

Πέρσι, οι Young Reporters μίλησαν με βραβευμένους σκηνοθέτες, πήραν αποκλειστικές συνεντεύξεις από καλεσμένους, κατέγραψαν τα παρασκήνια και μοιράστηκαν με το κοινό όλες τις μεγάλες στιγμές του Φεστιβάλ. Φέτος, η ομάδα μεγαλώνει και σε θέλουμε μαζί μας!

Μπες στο Press Room του Φεστιβάλ και…

Πάρε συνεντεύξεις από δημιουργούς, συντελεστές & επαγγελματίες του χώρου,

Κατάγραψε τις σημαντικότερες στιγμές του Φεστιβάλ,

Γράψε ρεπορτάζ και μοιράσου την εμπειρία σου με το κοινό!

Απαραίτητη διαθεσιμότητα:

11/10, 18/10, 25/10, 1/11 – It’s practice time!

14/11, 15/11, 16/11 – Ιt’s showtime!

22/11 – Ιt’s a wrap!

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στέλνοντας ένα mail στο [email protected] με θέμα «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Young Reporters 2025» μαζί με το όνομά σου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και ένα σύντομο σημείωμα για το τι σου προσφέρει το σινεμά και το λόγο που θα ήθελες να συμμετάσχεις στην ομάδα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου!