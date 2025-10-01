Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: 10 πράγματα που κάνεις λάθος με τον καφέ σου (και δε θες να το παραδεχτείς)

Από την υπερβολική ζάχαρη μέχρι το λάθος ποτήρι, ο καφές σου αποκαλύπτει συνήθειες που δεν θα παραδεχόσουν ούτε στον κολλητό σου

Η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καφέ. Μια μέρα αφιερωμένη στο πιο πιστό μας «κολλητάρι», το ρόφημα που μας ξυπνάει, μας κρατάει όρθιους στη δουλειά και γίνεται αφορμή για αμέτρητες κοινωνικές στιγμές (από ραντεβού μέχρι κουτσομπολιά με την παρέα).

Ο καφές δεν είναι απλά μια γουλιά καφεΐνης, είναι σχεδόν τρόπος ζωής, μια τελετουργία που επαναλαμβάνουμε με ευλάβεια κάθε μέρα. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς: όσο κι αν τον αγαπάμε, κάνουμε μερικά λάθη που αν ο καφές είχε φωνή, θα μας έκραζε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σήμερα λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, ας κοιτάξουμε τον καθρέφτη (ή έστω την κούπα μας) και ας παραδεχτούμε τα πιο αστεία και συνηθισμένα λάθη που κάνουμε. Μπορεί να τα θεωρούμε «αθώα», αλλά αν τα μαζέψεις όλα, ο καφές σου καταλήγει να είναι περισσότερο ανέκδοτο παρά απόλαυση.

1. Βάζεις υπερβολική ζάχαρη

Όταν βάζεις 3 ή 4 κουταλιές ζάχαρη, ο καφές παύει να είναι καφές και μοιάζει με σιρόπι. Και μετά απορείς γιατί χρειάζεσαι… οδοντίατρο πιο συχνά.

2. Πίνεις freddo στις 11 το βράδυ

Ενώ οι άλλοι πάνε για ύπνο, εσύ παραγγέλνεις freddo λες και ξεκινάς νυχτερινή βάρδια. Η αϋπνία μετά δεν είναι αδικία, είναι επιλογή.

3. Ο espresso σου μοιάζει με… αφέψημα

Αν ο καφές σου είναι πιο διάφανος κι από λεμονόνερο, τότε κάτι δεν πήγε καλά με τις δόσεις. Ο espresso πρέπει να είναι δυνατός, όχι… homeopathy.

4. Ξεχνάς το καλαμάκι μέσα στο καυτό ρόφημα

Δεν υπάρχει πιο άβολο θέαμα από ένα λιωμένο πλαστικό καλαμάκι που βουλιάζει σιγά σιγά στον cappuccino σου.

5. Αγοράζεις πανάκριβα ροφήματα αλλά λες ότι «κόβεις έξοδα»

Όταν η κάρτα σου κλαίει από τα daily lattes, μην λες στους φίλους σου ότι «κάνεις οικονομία». Δεν πείθεις κανέναν.

6. Δεν καθαρίζεις ποτέ τη μηχανή καφέ

Η μηχανή σου έχει πιάσει τόση πέτρα που θα μπορούσε να χτιστεί τοίχος. Ο καφές βγαίνει περίεργος κι εσύ απορείς γιατί.

7. Πίνεις καφέ μόνο για τις φωτογραφίες

Ο latte art σου ζει μόνο για το Instagram. Στην πραγματικότητα το φλιτζάνι μένει μισογεμάτο, γιατί σε έπιασε η φάση «να το ανεβάσω story».

8. Θεωρείς τον στιγμιαίο «κανονικό καφέ»

Όλοι αγαπάμε τον φραπέ – είναι το ελληνικό καλοκαίρι σε ποτήρι. Αλλά ας μην τον παρουσιάζουμε και σαν speciality brew, συμφωνούμε;

9. Παραγγέλνεις πάντα το ίδιο

Freddo espresso σκέτο. Κάθε. Μέρα. Εδώ και δέκα χρόνια. Ήρθε η ώρα να ρισκάρεις, αλλιώς θα σε περάσουν για διαφήμιση.

10. Λες «δεν με πιάνει ο καφές» και πίνεις τον πέμπτο στη σειρά

Αν δεν σε πιάνει, δεν φταίει ο καφές. Φταις εσύ που έχεις μετατραπεί σε ανθρώπινη μπαταρία φτιαγμένη από καφεΐνη.

