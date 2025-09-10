Παιδιά στο αυτοκίνητο: Το «κλικ» που σώζει ζωές και το λάθος που κοστίζει 350 ευρώ

Ο νέος ΚΟΚ βάζει τάξη στα παιδικά καθίσματα - Μάθε τι ισχύει και πώς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο κάθε φορά που βάζεις το παιδί σου στο αυτοκίνητο

Ξέρεις ήδη ότι όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο με το παιδί σου, μεταφέρεις τον πιο πολύτιμο επιβάτη της ζωής σου. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλειά του. Και όσο αυτονόητο κι αν φαίνεται, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: από το αν το καρεκλάκι είναι σωστά δεμένο μέχρι το αν η ζώνη εφαρμόζει όπως πρέπει. Πλέον με τον νέο ΚΟΚ που θέτει ξεκάθαρους κανόνες, δεν είναι πια θέμα επιλογής αλλά θέμα ευθύνης. Και ναι, αφορά κι εσένα που λες «πάμε απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ, τι μπορεί να συμβείι;». Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το παιδί σου ασφαλές, με απλές, πρακτικές συμβουλές που μπορείς να εφαρμόσεις σήμερα κιόλας.

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, εξηγεί απλά και αναλυτικά τι ορίζει ο ΚΟΚ για τη μεταφορά των παιδιών και δίνει χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια τους.

Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Τα καρεκλάκια είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μεταφοράς των παιδιών, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τον αυχένα, το κεφάλι και το σώμα τους από κραδασμούς. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, το παιδικό κάθισμα είναι υποχρεωτικό για τους λιλιπούτειους επιβάτες έως 12 ετών ή μέχρι 1,50 μέτρο ύψος. Ο πιο σημαντικός λόγος για να έχεις το ειδικό καρεκλάκι είναι η ασφάλεια του παιδιού σου. Όμως σε περίπτωση που γίνει έλεγχος και το παιδί δεν κάθεται σε ειδικό καρεκλάκι, τότε θα σου επιβληθεί πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, οι κυρώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις παιδικό κάθισμα είναι:

Διοικητικό πρόστιμο ύψος 350 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Ζώνες ασφαλείας: το πιο απλό μέτρο προστασίας

Η ζώνη ασφαλείας είναι ίσως το πιο απλό αλλά και πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας μέσα στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση ατυχήματος, είναι αυτή που κρατά στη θέση του τόσο τον ενήλικα όσο και το παιδί (μαζί με το παιδικό κάθισμα), μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Η χρήση της ζώνης ασφάλειας είναι υποχρεωτική σε όλους τους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο όχημα είτε κάθονται στα μπροστινά είτε στα πίσω καθίσματα. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι σε περίπτωση σοβαρού τρακαρίσματος οι ζώνες μπορεί να υποστούν ζημιές και να χρειάζονται αντικατάσταση. Για το λόγο αυτό μπορείς να προσθέσεις την κάλυψη αντικατάστασης ζωνών ασφαλείας σε κάθε πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου σου.

Η επιλογή του καθίσματος

Τα παιδικά καθίσματα χωρίζονται σε δύο πρότυπα: R129 (i-Size) με βάση το ύψος και R44/04 με βάση το βάρος. Είναι καλύτερο να επιλέξεις με βάση τα εκατοστά/κιλά του παιδιού, όχι τόσο με την ηλικία.

Το κάθισμα πρέπει να είναι ανάποδα (δηλαδή το μωρό να κοιτάει προς τα πίσω) μέχρι 15 μηνών και να έχει δοκιμαστεί για προστασία σε πλευρική πρόσκρουση. Συνήθως στηρίζεται με ISOFIX για καλύτερη ασφάλεια.

40–75/87 cm: βρεφικό «αυγό», πάντα ανάποδα

61–105 cm: μένεις με ανάποδη τοποθέτηση όσο χωράει σωστά, μετά το γυρνάς μπροστά αν το επιτρέπει το μοντέλο

100–150 cm: booster (ιδανικά με πλάτη) με τη ζώνη του αυτοκινήτου

Χρήσιμη συμβουλή: Αν είσαι στο όριο ύψους, προτίμησε μοντέλο με μεγαλύτερο περιθώριο για να μη το αλλάξεις σύντομα.

Οι κατηγορίες στο πρότυπο R44/04 (βάρος)

Οι κατηγορίες παιδικών καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο R44/04 βασίζονται στο βάρος του παιδιού. Η ομάδα 0 καλύπτει από τη γέννηση έως τα 10 κιλά (περίπου μέχρι 12 μηνών), ενώ η ομάδα 0+ φτάνει έως τα 13 κιλά (μέχρι 15 μηνών). Στη συνέχεια, η ομάδα 1 αφορά παιδιά από 9 έως 18 κιλά, δηλαδή περίπου από 9 μηνών έως 4 ετών, ενώ η ομάδα 2 καλύπτει το εύρος από 15 έως 25 κιλά, που αντιστοιχεί σε ηλικίες 4 έως 8 ετών. Τέλος, η ομάδα 3 προορίζεται για παιδιά από 22 έως 36 κιλά, δηλαδή περίπου από 8 έως 12 ετών.

Για να εξασφαλίσεις τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του παιδιού σου, η καλύτερη θέση για το παιδικό κάθισμα είναι πάντα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Αν μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα σωστών σημείων πρόσδεσης, τότε η μεσαία πίσω θέση θεωρείται η πιο ασφαλής επιλογή, αφού κρατάει το παιδί προστατευμένο και από τις δύο πλευρές. Η τοποθέτηση στο μπροστινό κάθισμα θα πρέπει να γίνεται μόνο αν δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική και πάντα με τον αερόσακο απενεργοποιημένο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Ιδανικά, το παιδί σου είναι καλύτερο να κάθεται πάντα στο πίσω κάθισμα μέχρι την ηλικία των 12 ετών και άνω, καθώς εκεί παραμένει πιο ασφαλές. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, η μεταφορά παιδιών μεγαλύτερα των 12 ετών στη μπροστινή θέση επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης· διαφορετικά απαγορεύεται αυστηρά.

Το αυτοκόλλητο «Παιδί στο αυτοκίνητο»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν μεταφέρονται παιδιά στο όχημα δεν υποχρεωτικό να υπάρχει σήμανση/αυτοκόλλητο «Παιδί στο αυτοκίνητο». Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αυτοκόλλητο το πίσω τζάμι «Παιδί στο αυτοκίνητο» δεν υποκαθιστά το παιδικό κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας. Η ασφάλεια του παιδιού εξαρτάται πάντα από το σωστό κάθισμα και τη ζώνη και σε καμία περίπτωση από το αυτοκόλλητο. Αν τώρα επιλέξεις να υιοθετήσεις και αυτή τη σήμανση ώστε να προειδοποιείς τους άλλους οδηγούς, φρόντισε να τοποθετήσεις το αυτοκόλλητο σε σημείο που δεν εμποδίζει την ορατότητα.

Χρήσιμες συμβουλές που σώζουν ζωές

Η σωστή χρήση του παιδικού καθίσματος είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην ασφάλεια και την άνεση του παιδιού:

Έλεγξε το κάθισμα πριν από κάθε διαδρομή

Βεβαιώσου ότι είναι καλά δεμένο, δεν κουνιέται περισσότερο από 2-3 εκατοστά και η ζώνη εφαρμόζει σωστά.

Σωστή τοποθέτηση, όχι μόνο γρήγορη

Αφιέρωσε λίγο χρόνο να δέσεις σωστά το παιδί, ακόμα κι αν βιάζεσαι. Οι πιο επικίνδυνες στιγμές είναι συχνά οι μικρές διαδρομές.

Προσαρμογή ζωνών στο σώμα

Οι ιμάντες πρέπει να είναι σφιχτοί, χωρίς κενό. Αν χωράει πάνω από ένα δάχτυλο ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη, είναι χαλαρή.

Αποφυγή παιχνιδιών με αιχμηρές άκρες

Δώσε στο παιδί μαλακά παιχνίδια. Σκληρά αντικείμενα μπορεί να τραυματίσουν σε απότομο φρενάρισμα.

Τα πίσω καθίσματα η ασφαλέστερη επιλογή

Το μπροστινό κάθισμα να χρησιμοποιείται μόνο αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, και πάντα με απενεργοποιημένο αερόσακο.

Καθρέφτης για επίβλεψη

Για τα βρεφικά καθίσματα που κοιτούν προς τα πίσω, βάλε ειδικό καθρεφτάκι ώστε να βλέπεις το παιδί χωρίς να γυρίζεις το κεφάλι.

Αποφυγή φαγητού εν κινήσει

Το φαγητό στο αυτοκίνητο αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού. Προτίμησε σνακ μόνο σε στάσεις.

Δώσε το σωστό παράδειγμα

Αν φοράς πάντα ζώνη, το παιδί θα το δει σαν φυσικό κανόνα και όχι σαν υποχρέωση μόνο για εκείνο.

Κανένας γονιός δεν θέλει να ρισκάρει την ασφάλεια του παιδιού του στο αυτοκίνητο. Το σωστό κάθισμα και η προσοχή στη μετακίνηση είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να ξέρεις ότι και το ίδιο το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο με τον καλύτερο τρόπο. Με το Pricefox μπορείς να συγκρίνεις σε λίγα λεπτά πάνω από 21 ασφαλιστικές, να δεις ποιο πακέτο σου προσφέρει την καλύτερη κάλυψη και να εξοικονομήσεις μέχρι και 40% στην ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου.

Την επόμενη φορά που θα βάλεις το παιδί σου στο αυτοκίνητο, θυμήσου ότι το πιο απλό «κλικ» της ζώνης μπορεί να είναι το πιο πολύτιμο. Μην αφήνεις τη βιασύνη ή το «έλα μωρέ, είναι μικρή διαδρομή» να σε παρασύρει. Εσύ βάζεις τους κανόνες μέσα στο αυτοκίνητο, κι αν δείξεις συνέπεια, το παιδί σου θα μεγαλώσει μαθαίνοντας ότι η ασφάλεια είναι τρόπος ζωής, όχι αγγαρεία.

