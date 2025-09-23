Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Πρώτη Πανελλήνια Προβολή

Πρώτη Πανελλήνια Προβολή

Αποκλειστικά για εσάς! Σχολική ζωή, bullying, έρωτας και ένα talent show με πολλή μουσική.

Η ταινία που μιλά για την εφηβεία όπως πραγματικά είναι.Με 2 υποψηφιότητες στα European Film Awards και βραβείο στο Αnnecy, το σημαντικότερο φεστιβάλ animation του κόσμου, το ΖΩΗ XXL είναι η ταινία που συζητούν όλοι.Με καλεσμένο-έκπληξη που θα ανακοινωθεί σύντομα. Μια περιπέτεια γεμάτη ανακαλύψεις και χειροποίητο animation

παίρνει ζωή μπροστά στα μάτια σας με τη ζωντανή μεταγλώττιση.Καλύτερη Κινηματογραφική Ταινία Animation στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης.

Βραβείο KinoKino Καλύτερης Ταινίας από την Παιδική Κριτική Επιτροπή στο Zagreb Film Festival Μαγεία, φιλία και θάρρος σε μια περιπέτεια που αποδεικνύει ότι η φαντασία μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Καλύτερη Παιδική Ταινία στο Just Film του Φεστιβάλ Black Nights του Ταλίν (2025)

Επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο Μαζί μας θα είναι ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος της ταινίας, Κρίστοφ Κομάντερ.

Μια ταινία που δείχνει στους μαθητές πώς να συνεργάζονται και να αγωνίζονται για το σωστό.Βραβείο ECFA για την Καλύτερη Παιδική Ευρωπαϊκή Ταινία και ASPI Award στο Castellinaria Film FestivalΜαζί μας θα είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κλέμεν Ντβόρνικ. Όταν οι “εχθροί” γίνονται σύμμαχοι για έναν κοινό σκοπό.Μια ταινία που δείχνει στους μαθητές πώς να συνεργάζονται και να αγωνίζονται για το σωστό.Βραβείο ECFA για την Καλύτερη Παιδική Ευρωπαϊκή Ταινία και ASPI Award στο Castellinaria Film FestivalΜαζί μας θα είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κλέμεν Ντβόρνικ. Μπορείς να γράψεις εσύ το βιβλίο της ζωής σου και να πάρεις όλες τις απαντήσεις.

Φίλοι, οικογένεια και συναισθήματα σε μια ταινία που θα αγγίξει μικρούς και μεγάλους.Καλύτερη Παιδική Ταινία στο Just Film του Φεστιβάλ Black Nights του Ταλίν (2024)

Grand Prix στο Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Κινηματογράφου του Μόντρεαλ (2025)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Children’s Jury Award & Teacher’s Award) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κροατίας (2025)Μαζί μας θα είναι η σκηνοθέτις της ταινίας, Νόρα Λάκος.