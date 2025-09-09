Celeb News 09.09.2025

Παντρεύονται Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης – Η αναγγελία του γάμου τους

Παντρεύονται Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης - Η αναγγελία του γάμου τους
Την ίδια μέρα θα βαφτίσουν και τον γιο τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τον γάμο τους ετοιμάζουν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη, οι οποίοι πριν από λίγους μήνες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, το οποίο είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πρόκειται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας και να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ την ίδια ημέρα θα βαφτίσει και τον γιο του. Μάλιστα, δημοσιεύτηκε και η αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα «Δημοκρατία».

«Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής», αναγράφεται χαρακτηριστικά στην αναγγελία.

Παντρεύονται Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης - Η αναγγελία του γάμου τους

Ανδρομάχη ΓΑΜΟΣ γιώργος λιβάνης
