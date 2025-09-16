Πέθανε ο ηθοποιός Robert Redford σε ηλικία 89 ετών

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance, ο Robert Redford σημάδεψε δεκαετίες με τις ερμηνείες και το έργο του

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο ηθοποιός Robert Redford και μάλιστα στον ύπνο του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σίντι Μπέργκερ, CEO της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια άλλη αναφορά στα αίτια του θανάτου του.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance, ο Robert Redford σημάδεψε δεκαετίες με τις ερμηνείες και το έργο του. Ο ίδιος τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο το 1980 για τη σκηνοθεσία της ταινίας Ordinary People («Συνηθισμένοι άνθρωποι») και το δεύτερο το 2002 για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη.

Γεννημένος στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας στις 18 Αυγούστου 1936, ο Robert Redford μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από μικρός έδειξε ανήσυχο πνεύμα, με καλλιτεχνικές αναζητήσεις αλλά και περιόδους αμφισβήτησης.

Σπούδασε με αθλητική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές για να ταξιδέψει στην Ευρώπη και φοίτησε σε σχολές τέχνης στο Παρίσι και τη Φλωρεντία, προτού ανακαλύψει την κλίση του στην υποκριτική.

Η καθοριστική στροφή ήρθε όταν γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Εκεί εντυπωσίασε με το φυσικό του χάρισμα και την έντονη παρουσία του στη σκηνή, γεγονός που τον οδήγησε στη μεγάλη οθόνη.

