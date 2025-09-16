Celeb News 16.09.2025

Πέθανε ο ηθοποιός Robert Redford σε ηλικία 89 ετών

Robert Redford
Ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance, ο Robert Redford σημάδεψε δεκαετίες με τις ερμηνείες και το έργο του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο ηθοποιός Robert Redford και μάλιστα στον ύπνο του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σίντι Μπέργκερ, CEO της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια άλλη αναφορά στα αίτια του θανάτου του.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance, ο Robert Redford σημάδεψε δεκαετίες με τις ερμηνείες και το έργο του. Ο ίδιος τιμήθηκε με δύο βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο το 1980 για τη σκηνοθεσία της ταινίας Ordinary People («Συνηθισμένοι άνθρωποι») και το δεύτερο το 2002 για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη.

Robert Redford
Γεννημένος στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας στις 18 Αυγούστου 1936, ο Robert Redford μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από μικρός έδειξε ανήσυχο πνεύμα, με καλλιτεχνικές αναζητήσεις αλλά και περιόδους αμφισβήτησης.

Robert Redford
Σπούδασε με αθλητική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές για να ταξιδέψει στην Ευρώπη και φοίτησε σε σχολές τέχνης στο Παρίσι και τη Φλωρεντία, προτού ανακαλύψει την κλίση του στην υποκριτική.

Η καθοριστική στροφή ήρθε όταν γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Εκεί εντυπωσίασε με το φυσικό του χάρισμα και την έντονη παρουσία του στη σκηνή, γεγονός που τον οδήγησε στη μεγάλη οθόνη.

Robert Redford
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

