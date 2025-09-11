Πρίγκιπας Harry και βασιλιάς Κάρολος: Η επανένωση μετά από 19 μήνες στο Clarence House

Σηματοδοτεί μια πιθανή νέα αρχή στη σχέση τους, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από αρκετές εντάσεις

Μια ιδιαίτερη και πολυαναμενόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονδίνο, όταν ο Πρίγκιπας Harry επισκέφθηκε τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο Γ΄, στην επίσημη κατοικία του, Clarence House.

Πρόκειται για την πρώτη τους ιδιωτική επαφή πρόσωπο με πρόσωπο μετά από σχεδόν 19 μήνες, σηματοδοτώντας μια πιθανή νέα αρχή στη σχέση τους, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από αρκετές εντάσεις.

Ο Harry έφτασε στην κατοικία γύρω στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six. Η επίσκεψη διήρκεσε περίπου 55 λεπτά και σύμφωνα με πηγές του Παλατιού, επρόκειτο για ένα «ιδιωτικό τσάι» ανάμεσα σε πατέρα και γιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Βασιλιάς, ο οποίος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, βρίσκεται σε περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του Harry στο Λονδίνο συνέπεσε με μια σειρά από δημόσιες παρουσίες του στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων WellChild και εκδηλώσεων μνήμης για τη γιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Η συνάντηση με τον πατέρα του ήρθε χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση εκ των προτέρων, γεγονός που δείχνει την πρόθεση και των δύο πλευρών να κρατήσουν τη στιγμή προσωπική και χαμηλών τόνων.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Πρίγκιπας Harry εμφανίστηκε ήρεμος και χαμογελαστός, λέγοντας απλώς πως ο πατέρας του είναι «πολύ καλά, σας ευχαριστώ». Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης, ενώ παραμένει ασαφές αν το ραντεβού αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω προσέγγιση ανάμεσα στους δύο.

Προς το παρόν, η σχέση του Harry με τον αδελφό του, Πρίγκιπα William, παραμένει ψυχρή, με τα βρετανικά μέσα να αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ τους. Ωστόσο, η εικόνα του Harry να περνά ξανά την πόρτα του Clarence House μετά από σχεδόν δύο χρόνια σιωπής, είναι από μόνη της μια συμβολική κίνηση, που ίσως σηματοδοτεί μια περίοδο επανεκτίμησης και επανασύνδεσης για τη βασιλική οικογένεια.

