Rita Wilson-Χρήστος Μάστορας: Γιορτάζουν επέτειο του «Oli Mazi»

Rita Wilson
Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Oli Mazi», η Rita Wilson και ο Χρήστος Μάστορας θυμούνται τη συνεργασίας τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Για τα δύο χρόνων του «Oli Mazi (We Are All Together)», η Rita Wilson μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τη συγκίνηση που αισθάνεται για το τραγούδι, το οποίο συνέθεσε μαζί με τη Diane Warren και ερμήνευσε δίπλα στον Χρήστο Μάστορα για την ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3».

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, με βαθιές προσωπικές και πολιτιστικές ρίζες στην Ελλάδα, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία και ένα θερμό μήνυμα, θυμίζοντας την εμπειρία της ηχογράφησης και τη σημασία του κομματιού. Όπως ανέφερε, το «Oli Mazi» δεν είναι μόνο ένα soundtrack, αλλά μια μουσική γέφυρα που συνδέει διαφορετικές κουλτούρες και φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της οικογένειας, της αγάπης και της αίσθησης του «ανήκειν».

Rita Wilson
Το τραγούδι συνδυάζει τη χαρακτηριστική φωνή του Χρήστου Μάστορα, που δίνει ελληνικό χρώμα, με τη διεθνή εμπειρία και το στιλ της Rita Wilson, ενώ η Diane Warren πρόσθεσε την υπογραφή της στη σύνθεση. Μαζί δημιούργησαν ένα κομμάτι που ξεπερνά τα όρια της ταινίας και γίνεται ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης για κάθε ακροατή.

Το «Oli Mazi» θυμίζει ότι η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος να φέρουμε κοντά ανθρώπους και πολιτισμούς, να συνδεθούμε συναισθηματικά και να γιορτάσουμε την κοινότητα. Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το μήνυμα του «όλοι μαζί» παραμένει επίκαιρο, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της Rita Wilson με την Ελλάδα και τη δύναμη που έχει η μουσική να ενώσει τις καρδιές.

