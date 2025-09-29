Selena Gomez-Benny Blanco: Όλα όσα συνέβησαν στο γάμο-υπερπαραγωγή

Tο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η Selena Gomez και ο Benny Blanco αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης. Ο γάμος, που θύμιζε χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, συγκέντρωσε πλήθος αστέρων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό People, η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz: Taylor Swift, Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Finneas, καθώς και τους συμπρωταγωνιστές της Selena Gomez στη σειρά Only Murders in the Building, Steve Martin και Martin Short. Το παρών έδωσαν ακόμη οι Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne, Eric André, η Zoe Saldaña και ο Édgar Ramírez, μαζί με μέλη του καστ του Wizards of Waverly Place.

Διάβασε επίσης: Λεπτομέρειες από τον γάμο της Selena Gomez που σχεδιάζεται με άκρα μυστικότητα

Κατά τη διάρκεια της πρόβας του δείπνου, ο Steve Martin και ο Martin Short «έντυσαν» με το απαράμιλλο το χιούμορ τους τον κοινό τους λόγο. Στη γαμήλια δεξίωση η Taylor Swift και ο Ed Sheeran πήραν τη σκυτάλη και απηύθυναν στους καλεσμένους και στο ευτυχισμένο ζευγάρι ιδιαίτερα συγκινητικές ομιλίες. Ο Mark Ronson ανέλαβε το DJ set, δίνοντας στο πάρτι τον ρυθμό που κράτησε τους καλεσμένους όρθιους μέχρι αργά. Ένας καλεσμένος δήλωσε στο People: «Όλοι διασκέδασαν μέχρι αργά. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαρά και οι Selena και Benny δεν σταμάτησαν να χαμογελούν. Υπήρχε απέραντη αγάπη στον χώρο».

Η λάμψη του ζευγαριού

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Selena Gomez στο Instagram με τη λεζάντα « 9.27.25 » αποκάλυψαν το εντυπωσιακό νυφικό και το σμόκιν του γαμπρού, και τα δυο του οίκου Ralph Lauren. Στις φωτογραφίες, οι δυο τους αγκαλιάζονται, κοιτούν ο ένας τον άλλον τρυφερά, τρέχουν ανέμελοι σε ένα λιβάδι. Σε ένα βίντεο, η Selena Gomez διορθώνει το παπιγιόν του Benny Blanco, προτού του δώσει ένα τρυφερό φιλί. Σε μια από τις πιο γλυκές φωτογραφίες, η νύφη κάθεται στο έδαφος ενώ ο γαμπρός ακουμπά το κεφάλι του στην αγκαλιά της. Την επόμενη ημέρα, ο Benny Blanco μοιράστηκε και εκείνος στιγμιότυπα, γράφοντας: «Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney», κάνοντας αναφορά στο παρελθόν της συζύγου του στο Disney Channel.

Μια σχέση που μεγάλωσε μπροστά στα φώτα

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γνωστοποίησαν τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2023, έξι μήνες αφότου είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν. Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω Instagram. Η χαρά για το ζευγάρι είχε εκφραστεί από φίλους και συνεργάτες ήδη πριν τον γάμο. Η Taylor Swift είχε σχολιάσει κάτω από την ανακοίνωση του αρραβώνα: «Ναι, θα είμαι το κορίτσι με τα λουλούδια», ενώ ο Martin Short είχε δηλώσει στο podcast Good Hang with Amy Poehler: «Τη λατρεύω. Είμαι τόσο χαρούμενος που παντρεύεται αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον Benny Blanco, που είναι ένας από τους πιο χαλαρούς και αστείους τύπους. Εκείνη τον λατρεύει και είμαι ενθουσιασμένος για την ευτυχία της».

Αντίστοιχα, ο David Henrie, συμπρωταγωνιστής της Selena Gomez στο Wizards of Waverly Place, είχε μοιραστεί τον ενθουσιασμό του μήνες πριν, λέγοντας: «Φυσικά και θα πάω στον γάμο. Είμαι ενθουσιασμένος 100%».

Ο γάμος της Selena Gomez με τον Benny Blanco ήταν κάτι περισσότερο από μια προσωπική στιγμή, αποτέλεσε ένα λαμπερό γεγονός που συνδύασε τη δύναμη της μουσικής, της φιλίας και της αγάπης.

Διάβασε επίσης: Selena Gomez-Benny Blanco: Παντρεύτηκαν! Οι φωτογραφίες από τον παραμυθένιο τους γάμο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.