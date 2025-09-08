Selena Gomez: Στο φως οι λεπτομέρειες για τον γάμο της

Ο γάμος της Selena Gomez και του Benny Blanco σχεδιάζεται με άκρα μυστικότητα - Λαμπεροί καλεσμένοι και η μεγάλη μέρα που πλησιάζει

Το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ ετοιμάζεται να στραφεί προς την Καλιφόρνια, όπου η Selena Gomez και ο Benny Blanco πρόκειται να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι, που απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης με τον αρραβώνα του, φαίνεται πως βρίσκεται πια ένα βήμα πριν τη «μεγάλη μέρα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «TMZ», η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα σε μία από τις περιοχές Montecito ή Santa Barbara στη νότια Καλιφόρνια, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί η ακριβής τοποθεσία. Μάλιστα, ούτε καν οι καλεσμένοι γνωρίζουν το σημείο, καθώς θα μεταφερθούν εκεί με ειδικά οχήματα. Πηγές αναφέρουν ότι ο Σεπτέμβριος κρίθηκε ιδανικός, καθώς η Selena Gomez αναμένεται να έχει βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Από τον αρραβώνα στον γάμο

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2023, με τον Benny Blanco να κάνει πρόταση γάμου τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους. Η Selena Gomez παρουσίασε με υπερηφάνεια το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων μέσω Instagram, γράφοντας: «Η αιωνιότητα ξεκινά τώρα». Ο Benny Blanco απάντησε χαριτολογώντας: «Περίμενε λίγο… αυτή είναι η γυναίκα μου», ενώ η Taylor Swift σχολίασε με ενθουσιασμό ότι θα είναι «το κορίτσι με τα λουλούδια» στην τελετή.

Σε συνεντεύξεις τους, οι δυο τους είχαν φανεί διστακτικοί να αποκαλύψουν λεπτομέρειες του γάμου. Ο Benny Blanco είχε δηλώσει στο podcast «Therapuss» τον Ιούλιο: «Δεν έχουμε βρει καν χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα πούμε: “ΟΚ, και τώρα τι κάνουμε;”». Αντίστοιχα, η Selena Gomez είχε αναφέρει τον Μάρτιο στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» ότι «σίγουρα δεν σχεδιάζουμε κάτι αυτή τη στιγμή».

Οι καλεσμένοι και τα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ογάμος θα διαρκέσει δύο ημέρες και θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Η λίστα καλεσμένων αναμένεται να περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα της showbiz, από την Taylor Swift και τον Travis Kelce έως και τους συμπρωταγωνιστές της Selena Gomez στη σειρά «Only Murders in the Building». Μετά τη διαρροή των πληροφοριών, το ζευγάρι φέρεται να ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας, «διπλασιάζοντας την προστασία» ώστε η τελετή να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική.

Την ίδια στιγμή, η Selena Gomez γιόρτασε το bachelorette party της στο Cabo με καλούς φίλους, ενώ ο Benny Blanco προτίμησε τη λάμψη του Las Vegas για το δικό του bachelor.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Selena Gomez και του Benny Blanco έχει ξεκινήσει, με την ατμόσφαιρα γύρω από το ζευγάρι να συνδυάζει ρομαντισμό, λαμπρότητα και άκρα μυστικότητα. Αν και πολλά μένουν να αποκαλυφθούν, ένα είναι βέβαιο: η ένωσή τους θα αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα γεγονότα της χρονιάς στην αμερικανική showbiz.

