Σέρρες: Αναλυτικά όλοι οι παλιοί και νέοι χαρακτήρες της σειράς του ΑΝΤ1

Στον 2ο κύκλο, οι ήρωες μαθαίνουν να χωρούν λίγο καλύτερα ο ένας στη ζωή του άλλου

Οι «Σέρρες» επιστρέφουν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο και φέρνουν μαζί τους όλα όσα αγαπήσαμε: τα άβολα οικογενειακά τραπέζια, τις παύσεις που λένε περισσότερα από τις λέξεις, τις αγκαλιές που κρατούν λίγο παραπάνω, τα «δεν πειράζει» που εννοούν «σε πονάω ακόμα», τις ανατρεπτικές καταστάσεις και τις άπαικτες ατάκες.

Μην ανησυχείς όλα εδώ θα είναι, για να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε γιατί κολλήσαμε, από την πρώτη στιγμή, με εκείνους τους ωραίους τύπους που μας εμπιστεύθηκαν την ιστορία τους.

Διάβασε επίσης: Σέρρες: Το Spoiler του Γιώργου Ζυγούρη για τον 2ο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1

Στον 2ο κύκλο, οι ήρωες μαθαίνουν να χωρούν λίγο καλύτερα ο ένας στη ζωή του άλλου και δεν παίρνουν τίποτα στα σοβαρά, παρά μόνο… την αγάπη. Στον δρόμο τους, θα συναντήσουν και νέα πρόσωπα που θα τους κάνουν να τολμήσουν μια νέα αρχή.

Πάμε, λοιπόν, να ακολουθήσουμε τους παλιούς ήρωες και να ανακαλύψουμε τους νέους…

ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ)

Ο Οδυσσέας ανοίγει με τη βοήθεια του πατέρα του, αλλά και της θείας Σταματίνας, το γκέι καφέ που ήθελε. Και ένα βράδυ, λίγο πριν κλείσει το μαγαζί, η πόρτα του καφέ ανοίγει και μπαίνει μέσα ο Άγγελος. Ένας νέος άντρας, που ο Οδυσσέας ερωτεύεται αμέσως, χωρίς να ξέρει τίποτα γι’ αυτόν και χωρίς να ξέρει δυστυχώς πως αυτός ο έρωτας δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΛΟΣ)

Ο Λευτέρης αφήνει πίσω το θλιμμένο εαυτό του και προχωρά στη ζωή πιο αποφασιστικός και πιο…μοντέρνος. Μαθαίνει νέες λέξεις, καταργεί στερεότυπα, γνωρίζει όρους όπως non binary, ghosting, BDSM, queer, intersex. Μαθαίνει τα πάντα! Αλλά το μεγαλύτερο μάθημα που θα λάβει στη ζωή του το μαθαίνει από τη Σταματίνα. Ένα μυστικό που έμενε κρυφό για 60 χρόνια.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ)

Η Σταματίνα έρχεται κοντά με την υπόλοιπη οικογένεια. Με το δικό της τρόπο φυσικά, μέσα από καβγάδες, εντάσεις, καταβρέχοντας όποιον τολμήσει να επιτεθεί στο καφέ του Οδυσσέα. Α, και τώρα είναι και πιο γρήγορη! Αμέ! Φοράει το κράνος της και καβαλάει το δίκυκλο. Και έχει μάθει να φτιάχνει και τη σημαία της Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. κοινότητας. Για σας μόνο 20 ευρώ! Για τον Οδυσσέα 19. Που τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά τέλος πάντων;

ΧΡΥΣΑ (ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ)

Η Χρύσα φαίνεται απελπισμένη, κουρασμένη, απαισιόδοξη. Θέλει να πιστέψει στον έρωτα, αλλά ο ένας μετά τον άλλο, οι άντρες που συναντά την απογοητεύουν. Ώσπου, κάποιος, που φαίνεται τελείως ακατάλληλος, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια μικρότερός της, εμφανίζεται για να γκρεμίσει όλες τις αναστολές και τους δισταγμούς της.

ΝΑΝΣΥ (ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ)

Η Νάνσυ έχει συνειδητοποιήσει την κενότητα της ζωής που ζει και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή, αλλά με λάθος τρόπους. Στηρίζει όλες τις ελπίδες της στο life coaching, αλλά τελικά το ταρακούνημα θα της έρθει ξαφνικά από κάτι απρόσμενο. Γιατί το σύμπαν ακούει τελικά…

ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΧΟΒΙΑΚ)

Και να σας συστήσουμε τον νέο έρωτα του Οδυσσέα. Φτάνει στην πόλη ως συντάκτης σε ταξιδιωτικό περιοδικό και όπως θ’ αποκαλυφθεί αργότερα, στην πόλη δεν είναι για δική του δουλειά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΣ)

Ο Απόστολος είναι ένας νέος ζεν πρεμιέ της ελληνικής τηλεόρασης, που έρχεται στις Σέρρες για να παίξει στην πρώτη του ταινία. Πρωταγωνιστεί, εδώ και 2 χρόνια, σε μια πετυχημένη καθημερινή σειρά και γνωρίζεται ατυχώς με τη Χρύσα, που είναι κομπάρσα στα γυρίσματα της ταινίας. Διατηρεί σχέση με τον Άγγελο.

ΣΤΑΘΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)

Ο Στάθης, είναι 22 χρονών και ποδοσφαιριστής του Πανσερραϊκού. Ένα one night stand με τη Χρύσα, καταλήγει σε έναν παράφορο έρωτα από τη μεριά του. Εκείνος θέλει γάμους και πανηγύρια, ενώ η Χρύσα… δεν ξέρει τι θέλει.

ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΛΕΝΗ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ)

Κανένας δεν ξεχνάει και την Ευτυχία, που εμφανίζεται σαν ανάμνηση σε διάφορες σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Πόσο δίκιο είχε τελικά… σε πολλά! Μέχρι και για την ανακαίνιση του σπιτιού, τα είχε προβλέψει όλα!

ΑΡΕΤΗ (ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΑΤΣΟΥ)

Η Αρετή πιάνει δουλειά στο μαγαζί του Οδυσσέα ως σερβιτόρα. Δεν το ‘χει ξανακάνει, αλλά και ο Οδυσσέας χρειάζεται βοήθεια κι εκείνη χρειάζεται ένα μικρό χαρτζιλίκι. Κάθε τόσο φρικάρει με την επιλογή της, αλλά συμπαθεί πολύ τον Οδυσσέα και δεν τον αφήνει.

ΜΙΧΑΛΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΒΑΚΗΣ)

Ο Μιχάλης αρνείται να δώσει διαζύγιο στη δυστυχισμένη Νάνσυ. Κανείς δε μπορεί να τα βάλει με τη μοίρα όμως. Αν πρέπει να είναι χώρια, το σύμπαν θα συνωμοτήσει με όποιο τρόπο χρειάζεται!

ΘΩΜΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ)

Ο Θωμάς γκρινιάζει- γκρινιάζει αλλά δεν χωρίζει από τη σύζυγο του Κατερίνα. Που οκ του σπάει λίγο τα νεύρα που ζηλεύει… Αλλά τι να κάνει κι αυτή με τους γονείς που μεγάλωσε;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΛΟΥΪΖΑ ΠΥΡΙΟΧΟΥ)

Βράχος η Κατερίνα δίπλα στον Θωμά. Όπου εγκαίνια και πάρτυ, δίπλα του κι η Κατερίνα για να τσεκάρει μήπως ξενοκοιτάξει ο Θωμάς. Έτοιμη μονίμως για καυγά, αλλά πάντα ερωτευμένη μαζί του.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO

Διάβασε επίσης: Σέρρες: Backstage φωτογραφικό υλικό από τον 2ο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1