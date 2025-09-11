TV 11.09.2025

Σέρρες: Η σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με διπλό επεισόδιο

Σέρρες
Ο 2ος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά... αμήχανη πλευρά της αγάπη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αυτό το φθινόπωρο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες. Και ναι καλά καταλάβατε, όχημά μας δεν θα είναι η μελαγχολία και τα ξεθωριασμένα χρώματα της εποχής. Όχημά μας θα είναι η χαρά, γιατί όλοι είμαστε πια έτοιμοι να γελάσουμε με την καρδιά μας και να ζήσουμε πολύχρωμες στιγμές.

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης, η θεία Σταματίνα, η Χρύσα και η Νάνσυ, που θα είναι συνεπιβάτες μας για να διηγηθούν την ιστορία τους από εκεί που την άφησαν, θα είναι, αυτή τη φορά, ντυμένοι με τις πιο έντονες αποχρώσεις της ζωής και του έρωτα.

Σέρρες 2ος κύκλος

Διάβασε επίσης: Σέρρες: Το Spoiler του Γιώργου Ζυγούρη για τον 2ο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1

Ο 2ος κύκλος της σειράς «Σέρρες» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, με διπλό επεισόδιο. Κάθε Τρίτη, ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, θα γίνεται εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Σέρρες 2ος κύκλος

Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο δεύτερος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά… αμήχανη πλευρά της αγάπης. Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων: γονιών με παιδιά, φίλων με φίλες, πρώην με επόμενους και άλλων προσώπων που μπερδεύονται στη διαδρομή! Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία στην αγάπη και θα την διεκδικήσουν.

Σέρρες 2ος κύκλος

Θα χρειαστεί να δώσουν μάχες, αλλά στο τέλος θα κερδίσουν. Κι όχι μόνο θα κερδίσουν, αλλά και θα καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα:

«Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη;»
«Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να μας αγαπάνε;»

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, με διπλό επεισόδιο!

Σέρρες

  • ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης
  • ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης
  • ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.
  • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Διάβασε επίσης: Σέρρες: Backstage φωτογραφικό υλικό από τον 2ο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Σέρρες 2ος κύκλος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Ο Πέτρος Ιακωβίδης «έσπασε» το ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ

11.09.2025
Επόμενο

Η Αναστασία στην κορυφή: 1ο σε πωλήσεις το άλμπουμ «Σαν Όνειρο»

11.09.2025

Δες επίσης

Το Σόι σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος; Οι μέρες προβολής και τα επεισόδια
TV

Το Σόι σου: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος; Οι μέρες προβολής και τα επεισόδια

11.09.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τη νέα σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τη νέα σειρά του Alpha

11.09.2025
Οι κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση και υπόσχονται γέλιο και Viral ατάκες
TV

Οι κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση και υπόσχονται γέλιο και Viral ατάκες

11.09.2025
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για τον ρόλο της Ευανθίας
TV

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μαρία Τζομπανάκη μιλά για τον ρόλο της Ευανθίας

10.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *