Για Σένα
Έλλη Κοκκίνου
Από το Άλμπουμ Platinum Edition που κυκλοφόρησε το 2004
Έλλη Κοκκίνου – «Για Σένα» (2004). Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Platinum Edition».
Περισσότερα τραγούδια και πληροφορίες στη σελίδα στο Mad.gr.
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Στίχοι
Σε σκέφτομαι
Και η διάθεση μου αμέσως φτιάχνεται
Κι θλίψη απ’ την καρδιά μου αμέσως χάνεται
Πετάει η ψυχή μου από χαρά δεν πιάνεται
Σε σκέφτομαι
Σε σκέφτομαι
Και πάντα να σαι πλάι μου
Προσεύχομαι γιατί
Όταν μ’ αγαπάς εσύ
Μου χαμογελάει η ζωή
Νιώθω ονειρεμένα
Νιώθω ένας μικρός θεός
Μ’ αγκαλιάζει ο ουρανός
Και όλα αυτά για σένα
Και όλα αυτά για σένα
Σε σκέφτομαι
Κι ασχήμια όλου του κόσμου γίνεται όμορφη
Και Σάββατο μου μοιάζει η καθημερινή
Προς στο καλύτερο όλα αλλάζουν αμαχητί
Σε σκέφτομαι
Και πάντα να σαι πλάι μου
Προσεύχομαι γιατί...
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