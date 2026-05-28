Σε σκέφτομαι

Και η διάθεση μου αμέσως φτιάχνεται

Κι θλίψη απ’ την καρδιά μου αμέσως χάνεται

Πετάει η ψυχή μου από χαρά δεν πιάνεται

Σε σκέφτομαι

Σε σκέφτομαι

Και πάντα να σαι πλάι μου

Προσεύχομαι γιατί

Όταν μ’ αγαπάς εσύ

Μου χαμογελάει η ζωή

Νιώθω ονειρεμένα

Νιώθω ένας μικρός θεός

Μ’ αγκαλιάζει ο ουρανός

Και όλα αυτά για σένα

Και όλα αυτά για σένα

Σε σκέφτομαι

Κι ασχήμια όλου του κόσμου γίνεται όμορφη

Και Σάββατο μου μοιάζει η καθημερινή

Προς στο καλύτερο όλα αλλάζουν αμαχητί

Σε σκέφτομαι

Και πάντα να σαι πλάι μου

Προσεύχομαι γιατί...