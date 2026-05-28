[Εισαγωγή]

(Tra-nnos)

(Γαμώ την πουτάνα μου)

(MUNEYLXRD)

(Nα-να-να-να)

(Destiny)

(Να-να-να-να, να-να-να-να, να-να-να-να)

[Προ-Ρεφρέν]

Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω

Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ

Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ

Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop

[Ρεφρέν]

Non-stop, non-stop

Χτυπάν τα κινητά

Non-stop, non-stop

Και περνάμε καλά

Non-stop, non-stop

Όσο υπάρχουν λεφτά

Non-stop, non-stop

Θα περνάμε καλά

[Στροφή 1]

Δεν έπρεπε να δουλεύεις

Θα έπρεπε νά 'χεις χορηγό

Δικό σου οδηγό

Να σε φέρει όπου του πω

Ο μπαμπάς σου δεν με χωνεύει

Λέει δεν είμαι ο ιδανικός

Όμως αν του πω εγώ

Ότι πλέων είμαι σωστός

[Γέφυρα]

Ah-ahh-ahh

Ποιόν κοροϊδεύω;

Μόνο νύχτα βγαίνω

Τη μέρα σπίτι μπαίνω

Ah-ahh-ahh

Ποιόν κοροϊδεύω;

Αν δεν σ' αρέσει φεύγω

Θα ζω όπως θέλω

[Προ-Ρεφρέν]

(Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω)

(Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ)

(Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ)

(Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop)

Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω

Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ

Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ

Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop

[Ρεφρέν]

Non-stop, non-stop

Χτυπάν τα κινητά

Non-stop, non-stop

Και περνάμε καλά

Non-stop, non-stop

Όσο υπάρχουν λεφτά

Non-stop, non-stop

Θα περνάμε καλά

[Στροφή 2]

Έχω εσένα, κι αλλά τόσα στο μυαλό μου

Εισός να πρέπει απ´την ζωή σου να εξαφανιστώ

Να μη βλεπόμαστε ίσως κάνει και στους δυό μας καλό

Κι ότι κι αν πιώ δεν μπορεί να με κάνει να κυμύθω

[Γέφυρα]

Ah-ahh-ahh

Ποιόν κοροϊδεύω;

Μόνο νύχτα βγαίνω

Τη μέρα σπίτι μπαίνω

Ah-ahh-ahh

Ποιόν κοροϊδεύω;

Αν δεν σ' αρέσει φεύγω

Θα ζω όπως θέλω

[Προ-Ρεφρέν]

Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω

Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ

Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ

Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop

[Ρεφρέν]

Non-stop, non-stop

Χτυπάν τα κινητά

Non-stop, non-stop

Και περνάμε καλά

Non-stop, non-stop

Όσο υπάρχουν λεφτά

Non-stop, non-stop

Θα περνάμε καλά