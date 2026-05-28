Non Stop
Τρανός
Τρανός – «Non Stop» (2025). Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Μη Σταματάς».
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[Εισαγωγή]
(Tra-nnos)
(Γαμώ την πουτάνα μου)
(MUNEYLXRD)
(Nα-να-να-να)
(Destiny)
(Να-να-να-να, να-να-να-να, να-να-να-να)
[Προ-Ρεφρέν]
Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω
Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ
Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ
Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop
[Ρεφρέν]
Non-stop, non-stop
Χτυπάν τα κινητά
Non-stop, non-stop
Και περνάμε καλά
Non-stop, non-stop
Όσο υπάρχουν λεφτά
Non-stop, non-stop
Θα περνάμε καλά
[Στροφή 1]
Δεν έπρεπε να δουλεύεις
Θα έπρεπε νά 'χεις χορηγό
Δικό σου οδηγό
Να σε φέρει όπου του πω
Ο μπαμπάς σου δεν με χωνεύει
Λέει δεν είμαι ο ιδανικός
Όμως αν του πω εγώ
Ότι πλέων είμαι σωστός
[Γέφυρα]
Ah-ahh-ahh
Ποιόν κοροϊδεύω;
Μόνο νύχτα βγαίνω
Τη μέρα σπίτι μπαίνω
Ah-ahh-ahh
Ποιόν κοροϊδεύω;
Αν δεν σ' αρέσει φεύγω
Θα ζω όπως θέλω
[Προ-Ρεφρέν]
(Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω)
(Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ)
(Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ)
(Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop)
Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω
Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ
Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ
Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop
[Ρεφρέν]
Non-stop, non-stop
Χτυπάν τα κινητά
Non-stop, non-stop
Και περνάμε καλά
Non-stop, non-stop
Όσο υπάρχουν λεφτά
Non-stop, non-stop
Θα περνάμε καλά
[Στροφή 2]
Έχω εσένα, κι αλλά τόσα στο μυαλό μου
Εισός να πρέπει απ´την ζωή σου να εξαφανιστώ
Να μη βλεπόμαστε ίσως κάνει και στους δυό μας καλό
Κι ότι κι αν πιώ δεν μπορεί να με κάνει να κυμύθω
[Γέφυρα]
Ah-ahh-ahh
Ποιόν κοροϊδεύω;
Μόνο νύχτα βγαίνω
Τη μέρα σπίτι μπαίνω
Ah-ahh-ahh
Ποιόν κοροϊδεύω;
Αν δεν σ' αρέσει φεύγω
Θα ζω όπως θέλω
[Προ-Ρεφρέν]
Ξέρω είναι δύσκολο να ζεις με το τρόπο που ζω
Είμαστε η νύχτα με τη μέρα, μαύρο εσύ, άσπρο εγώ
Χτυπάει η καρδιά δυνατά, δε μπορώ να κοιμηθώ
Αφού είσαι μες 'το μυαλό μου, σε σκέφτομαι non-stop
[Ρεφρέν]
Non-stop, non-stop
Χτυπάν τα κινητά
Non-stop, non-stop
Και περνάμε καλά
Non-stop, non-stop
Όσο υπάρχουν λεφτά
Non-stop, non-stop
Θα περνάμε καλά