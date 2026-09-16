[Intro: Yolte & Yama]

Skrrt, yah, happy as fuck

Smoking on blunts, making ma' cash, 444

Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay

[Chorus: Yama]

Όπως θες, έχω τους τρόπους να σου διώχνω το stress

Κράτα το χέρι μου, πίσω άσε το χθες

Φέρνω στροφές στο μυαλό σου, όσο καις, no stress

[Verse 1: Yolte]

Δεν φοράω ζώνη έχουνε πέσει τα βρακιά μου

Τα δεκάρια ξέρουνε ήδη το όνομά μου

Tom Ford, κάπρι και βανίλια το άρωμά μου

Μου δίνουν συμβουλές όμως το ξέρουν είμαι να μου

Είμαι στη νιρβάνα δεν μιλάω για το συγκρότημα

Αν κολλήσω 5 δεν θα είναι για χειροκρότημα

Έχω βγει απ' τα σκατά γι' αυτό μιλάω πάντα βρώμικα

Λέω σε όλους πόσο τέλεια είμαι και ας μην με ρώτησαν

Θέλω cash, σαν να 'μουν η Big Time Rush

Μιλάω με facts, γι' αυτό με κοιτάνε μόνο χαμηλά

Μιλάω γεγονότα αγγλικά και ελληνικά

Μα η αγαπημένη μου κουβέντα είναι λεφτά

Λέω στα live να πλένεις τα δόντια σου συχνά

Πλυν' το στόμα σου, βρωμιάρη, da fuck?

[Chorus: Yama]

Όπως θες, έχω τους τρόπους να σου διώχνω το stress

Κράτα το χέρι μου, πίσω άσε το χθες

Φέρνω στροφές στο μυαλό σου, όσο καις, no stress

[Verse 2: Yama]

Γυρίζω τον κόσμο για να σε βρω

Αλλάζω Τ.Κ. αλλάζω αριθμό

Αν είσαι εδώ θα 'ρθω να σε δω

Αν δεν είσαι εδώ θα σε φέρω εγώ

Ξέρει τι θέλει, γι' αυτό επιμένει

Της αρέσει να πετυχαίνει

Μέσα στο club είναι συγκινημένη

Κι αν την δω ποτέ αγχωμένη λέω

[Chorus: Yama]

Όπως θες, έχω τους τρόπους να σου διώχνω το stress

Κράτα το χέρι μου, πίσω άσε το χθες

Φέρνω στροφές στο μυαλό σου, όσο καις, no stress

[Outro: Yama]

Όπως θες, έχω τους τρόπους να σου διώχνω το stress

Κράτα το χέρι μου, πίσω άσε το χθες

Φέρνω στροφές στο μυαλό σου, όσο καις, no stress