MAD UNSENT LOVE MSGS: Στείλ’ το!
Το μήνυμα που δεν έστειλες ποτέ, μένει στο MAD.
Το έγραψες. Το έσβησες. Το ξαναέγραψες. Και μετά… τίποτα. Φέτος, ο Βαλεντίνος είναι σε draft mood κι εμείς γιορτάζουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα του έρωτα!
Στείλε μας το μήνυμα που δεν έστειλες ποτέ και άφησέ το να βγει επιτέλους από τα drafts! Συγκεντρώνουμε τα “unsent” όλης της Ελλάδας: από κρυφά crushes και “διαβάστηκε” (seen), μέχρι ghosting και μηνύματα σε πρώην.
Το Mad τα συλλέγει, τα επιμελείται και τα μοιράζεται σε Mad TV, social media, radio, mad.gr, Mad Viral και Mad Greekz.
ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ;
Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και απόλυτα ασφαλής:
Μπες στο Instagram: Επισκέψου το προφίλ του @mad_tv.
Στείλε DM: Γράψε το μήνυμά σου (1-2 γραμμές ή και παραπάνω).
Υπόγραψε: Χρησιμοποίησε ΑΡΧΙΚΑ (π.χ. «Α.» ή «Κ.Μ.») ή μείνε τελείως ΑΝΩΝΥΜ@.
Διάλεξε Κατηγορία: Αν θες, σημείωσε σε ποιο vibe ανήκεις:
CRUSH: «Ήθελα να στείλω… αλλά»
SITUATIONSHIP: Για εκείνο το «τι είμαστε;» που δεν ρωτήθηκε ποτέ.
SEEN: Για το «είδα και δεν απάντησα» (ή το αντίστροφο).
GHOSTING: Εξαφανίστηκε, αλλά εσύ έχεις ακόμα κάτι να πεις.
ΠΡΩΗΝ: «Δεν θα το στείλω ποτέ» (αλλά θα το γράψω εδώ).
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ: Γιατί καμιά φορά το μήνυμα προορίζεται για εμάς τους ίδιους.
ΑΦΙΕΡΩΣΗ: Αντί για λόγια, στείλε ένα τραγούδι! Δες τις Dedicated Playlists του Mad Radio 106.2 στο Spotify και συντονίσου για να ακούσεις μηνύματα και από άλλους.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Σε προστατεύουμε! Για να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα όλων, δημοσιεύουμε μόνο μηνύματα που:
Είναι ανώνυμα ή μόνο με αρχικά.
ΔΕΝ περιέχουν ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, λογαριασμούς social media ή φωτογραφίες.
ΔΕΝ περιλαμβάνουν screenshots συνομιλιών.
ΔΕΝ στοχοποιούν πρόσωπα και δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα.
Όλα τα μηνύματα περνούν από επιμέλεια. Το Mad διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει συμμετοχές που παραβιάζουν τους κανόνες ή το ύφος της καμπάνιας.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
Θα φαίνεται το όνομά μου; Όχι. Η δημοσίευση γίνεται αποκλειστικά ανώνυμα ή με τα αρχικά που θα μας δώσεις.
Μπορώ να στείλω περισσότερα από ένα μηνύματα; Φυσικά! Μπορείς να στείλεις όσα DM θέλεις.
Θα δημοσιευτεί σίγουρα το μήνυμά μου; Όχι απαραίτητα. Επιλέγονται τα μηνύματα που ταιριάζουν καλύτερα στη ροή και το περιεχόμενο της καμπάνιας μετά από επιμέλεια.
Μπορώ να ζητήσω να διαγραφεί κάτι που ανέβηκε; Ναι. Αν δημοσιευτεί κάτι που αφορά τη δική σου συμμετοχή και αλλάξεις γνώμη, στείλε μας DM στο @madtv με την ένδειξη “REMOVE”.
MAD UNSENT LOVE MSGS. ΣΤΕΙΛ’ ΤΟ. Τα μηνύματα που δεν έφυγαν ποτέ, βρίσκουν τη θέση τους στο MAD.