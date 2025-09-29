Στον εισαγγελέα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πήρε σβάρνα ΙΧ στη Φιλοθέη

και σήμερα 29/9 αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της οδού ΕυελπίδωνΟ ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς το απόγευμα της Κυριακής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα στη Φιλοθέη, όπου

Να σημειώσουμε πως από την τρελή κούρσα του αυτοκινήτου του έχουν καταγραφεί φθορές σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα. Μάλιστα, ο ίδιος λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha, όπου εκεί πήγε με ταξί, αφού είχε εγκαταλείψει και το δικό του αυτοκίνητο το οποίο και έχει και αυτό ζημιές.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση. Συγκεκριμένα η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.





Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός οδηγούσε το θηριώδες αυτοκίνητο που πήρε «σβάρνα» οχήματα στη Φιλοθέη, ενώ και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Να σημειωθεί ότι στο αστυνομικό τμήμα έδωσαν κατάθεση το βράδυ της Κυριακής οι ιδιοκτήτες των δύο αυτοκινήτων αλλά και η ιδιοκτήτρια της μάντρας, που υπέστη ζημιές.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» σημείωσε πως ο ηθοποιός φέρεται να τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή, το πρωί του Σαββάτου, για να την ενημερώσει για το περιστατικό.





Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να είπε στη Δέσποινα Βανδή πως «το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ…κία, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω». «Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα», σημείωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

