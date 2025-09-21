Super Bowl: Η μάχη κορυφώνεται για τη μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη

Το Super Bowl δεν είναι μόνο ένας αθλητικός θεσμός αλλά και μια παγκόσμια σκηνή όπου η μουσική, η μόδα και η ποπ κουλτούρα συναντιούνται σε ένα μοναδικό θέαμα. Η Adele, μια από τις πιο ισχυρές φωνές της γενιάς της, φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει το πολυπόθητο Halftime Show το 2026. Αν και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για το ποιος θα σταθεί στο κέντρο του γηπέδου στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο.

Διάβασε επίσης: Miley Cyrus: Με εμβληματικό vintage σύνολο στο νέο της μουσικό project

Οι φήμες και οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Page Six, η Adele έχει δεχθεί προσέγγιση από τους υπεύθυνους του show. Ωστόσο, παρά τον ντόρο, η τραγουδίστρια δεν έχει ακόμη κλείσει επίσημα. Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων βρίσκονται επίσης η Taylor Swift, γνωστή ως η νούμερο 1 θαυμάστρια των Kansas City Chiefs, αλλά και η Miley Cyrus, η οποία, παρά την τεράστια καριέρα της, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Halftime Show. Ο τελικός καλλιτέχνης επιλέγεται από την Roc Nation του Jay-Z, σε συνεργασία με το NFL, και συνήθως ανακοινώνεται τον Σεπτέμβριο.

Το παρελθόν της Adele με το Super Bowl

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Adele συνδέεται με το Halftime Show. Το 2016, σε συναυλία στο Λος Άντζελες, η ίδια είχε δηλώσει: «Καταρχάς, δεν θα κάνω το Super Bowl… Αυτό το show δεν είναι για τη μουσική. Δεν μπορώ να χορέψω ή κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ευγενικοί, με ρώτησαν, αλλά εγώ είπα όχι». Την ίδια περίοδο, τόσο το NFL όσο και η Pepsi είχαν διευκρινίσει: «Έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς καλλιτέχνες για το Pepsi Super Bowl Halftime Show… Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταθέσει επίσημη πρόταση στην Adele ή σε οποιονδήποτε άλλον».

Η Adele έχει παρακολουθήσει το Super Bowl ως θεατής, δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, τον κορυφαίο αθλητικό μάνατζερ Rich Paul. Με το γνωστό της χιούμορ, είχε πει το 2024 σε συναυλία στο Λας Βέγκας: «Πέρσι πήγα στο Super Bowl. Προφανώς δεν πήγα για το ποδόσφαιρο. Πήγα για να δω τη Rihanna». Λίγο πριν το show, δεν μάσησε τα λόγια της: «Πηγαίνω μόνο για τη Rihanna. Δεν με νοιάζει καθόλου το παιχνίδι».

Ο επίτροπος του NFL, Roger Goodell, ρωτήθηκε πρόσφατα για το ενδεχόμενο να δούμε την Taylor Swift στη σκηνή του Halftime Show και απάντησε: «Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και φυσικά θα είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο… Είναι ένα “ίσως”». Και συμπλήρωσε χαριτολογώντας: «Περιμένω τον φίλο μου τον Jay-Z να με βοηθήσει. Είναι στα χέρια του».

Διάβασε επίσης: Η συμβουλή που έδωσε η Taylor Swift στην Ice Spice και της άλλαξε τη ζωή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.