Συναυλία με τον ΘΟΔΩΡΗ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗ: “ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ” στην Ταράτσα του Λαμπέτη

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου υπόσχονται μια μοναδική μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια, με φόντο τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής πολιτιστικής πρωτοβουλίας «Καλοκαίρι Αλλιώς», παρουσιάζουν τη συναυλία «Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο», στην πιο δροσερή ταράτσα της πόλης — την Ταράτσα του Λαμπέτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, καθώς και διαλεχτές μελωδίες από τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Σε αυτή τη μουσική συνάντηση θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά τα νέα τραγούδια του ιδιαίτερου και ομότιτλου άλμπουμ των δυο καλλιτεχνών.

Γιατί τα τραγούδια νικάνε και γίνονται κομμάτι μας μονάχα με τη ζωντανή επαφή.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου.

Μαζί του στη σκηνή εξαμελής ορχήστρα σπουδαίων μουσικών:

    • Χρήστος Θεοδώρου – Πιάνο
    • Νίκος Σκομόπουλος – Τύμπανα
    • Θοδωρής Κουέλης  – Μπάσο
    • Θάνος Σταυρίδης – Ακορντεόν
    • Νίκος Σαμαράς – Μπουζούκι, Μαντολίνο, Τρομπέτα
    • Αλέξης Στενάκης – Πνευστά

Μουσική Διεύθυνση: Χρήστος Θεοδώρου
Ηχοληψία: Βασίλης Βακετατζής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Τοποθεσία: Ταράτσα Λαμπέτη – Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση
Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
Ώρα Έναρξης: 21:00 | Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 211 100 0365

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Online κρατήσεις:  https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kalokairi-allios-stin-taratsa-tou-lampeti-thodoris-boutsikakis

Τιμές:

  • VIP: 35 Ευρώ
  • Α’ Ζώνη: 25 Ευρώ
  • Β’ Ζώνη: 20 Ευρώ
  • Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 23 Ευρώ στην Α’ Ζώνη & 18 Ευρώ στη Β’ Ζώνη.
  • Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2111026277, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Ομαδικές κρατήσεις:
211 102 6277 & 210 2117240 (εσωτ.: 305)
Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00–19:00
Email: [email protected]

Επικοινωνία – Συντονισμός:

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
