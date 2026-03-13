Αυστραλία: Παρά το μπλόκο οι έφηβοι κάνουν χρήση των social media

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους πέντε ανήλικους κάτω των 16 ετών παραμένει ενεργός στα social media δύο μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου

Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους στην Αυστραλία φαίνεται ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως στην πράξη, καθώς σημαντικός αριθμός εφήβων εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημοφιλείς πλατφόρμες παρά τους νέους περιορισμούς. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία από τη βιομηχανία τεχνολογίας δείχνουν ότι η εφαρμογή των ελέγχων ηλικίας παραμένει πρόκληση για τις εταιρείες social media. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία λογισμικού γονικού ελέγχου Qustodio και εξασφάλισε το Reuters, περίπου 20% των Αυστραλών εφήβων κάτω των 16 ετών εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μήνες μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Ειδικότερα, το ποσοστό των χρηστών ηλικίας 13 έως 15 ετών που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες TikTok και Snapchat μειώθηκε από τον Δεκέμβριο, όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση, μέχρι τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους πέντε εφήβους συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από αυστραλιανές οικογένειες από τα τέλη του 2024 έως τον Φεβρουάριο και αποτελεί μία από τις πρώτες που αποτυπώνουν τον αντίκτυπο της νέας πολιτικής στη διαδικτυακή συμπεριφορά των νέων. Σύμφωνα με την έκθεση της Qustodio, «μεταξύ των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση, ένας σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί περιορισμένες πλατφόρμες τους μήνες που ακολούθησαν την απαγόρευση».

Διάβασε επίσης: Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχονται αλλαγές στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών

Με βάση τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Αυστραλία, πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το Threads της Meta, το YouTube της Google, καθώς και το TikTok και το Snapchat, υποχρεούνται να εμποδίζουν την πρόσβαση χρηστών κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια, περίπου 35 εκατ. δολάρια.

Εκπρόσωπος της ρυθμιστικής αρχής διαδικτύου eSafety Commissioner δήλωσε ότι η υπηρεσία γνωρίζει πως ορισμένοι ανήλικοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν social media και ότι βρίσκεται «σε ενεργή συνεργασία με τις πλατφόρμες και τους παρόχους συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας, ενώ παρακολουθεί στενά πιθανές συστημικές αποτυχίες που θα μπορούσαν να συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Qustodio, το ποσοστό των χρηστών ηλικίας 13 έως 15 ετών που χρησιμοποιούν το Snapchat μειώθηκε κατά 13,8 μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, φτάνοντας το 20,3%. Αντίστοιχα, η χρήση του TikTok στην ίδια ηλικιακή ομάδα μειώθηκε κατά 5,7, στο 21,2%. Η χρήση του YouTube από εφήβους της ίδιας ηλικίας μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στο 36,9%. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν διευκρινίζουν εάν οι χρήστες ήταν συνδεδεμένοι σε λογαριασμό, καθώς η αυστραλιανή νομοθεσία επιτρέπει την πρόσβαση στο YouTube χωρίς σύνδεση σε λογαριασμό για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η χρήση των social media από εφήβους στην Αυστραλία μειώνεται συνήθως τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο λόγω των θερινών σχολικών διακοπών στη χώρα. Ωστόσο, η φετινή μείωση ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απαγόρευση είχε κάποια επίδραση.

Παρά τη μείωση αυτή, η έκθεση σημειώνει ότι «ορισμένες από τις πτώσεις που καταγράφηκαν την περίοδο Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου αρχίζουν σταδιακά να ανακάμπτουν». Τα στοιχεία δεν δείχνουν επίσης σημαντική μετακίνηση των εφήβων προς μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες, αν και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στη χρήση της εφαρμογής WhatsApp από την ηλικιακή ομάδα 13 έως 15 ετών.

Η περίπτωση της Αυστραλίας παρακολουθείται στενά διεθνώς, καθώς αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν παρόμοια μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανησυχίες για την επίδραση των πλατφορμών στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων χρηστών.

Διάβασε επίσης: Πολλές κακές ειδήσεις; Πώς να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία από την υπερπληροφόρηση

