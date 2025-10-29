Game over για το Squid Game του Netflix

Το στούντιο πίσω από το δημοφιλές παιχνίδι «έσβησε» και η πλατφόρμα κάνει ανατροπή στα σχέδιά της

Παρά το ότι το Netflix είχε δηλώσει πως θα συνεχίσει να επενδύει στα video games, φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα πίσω σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το στούντιο Boss Fight Entertainment, το οποίο είχε δημιουργήσει το mobile παιχνίδι «Squid Game: Unleashed».

Τα νέα έγιναν γνωστά μέσα από ανάρτηση του David Rippy, CEO και συνιδρυτή του στούντιο, στο LinkedIn. Ο ίδιος ευχαρίστησε την ομάδα του και το Netflix, γράφοντας: «Δυσάρεστα νέα, αλλά είμαι ευγνώμων για τον χρόνο μας στο Netflix. Δημιουργήσαμε υπέροχα παιχνίδια, όπως το Squid Game: Unleashed, που έφτασε στο Νο1 σε 26 χώρες».

Πολλοί από τους developers αναζητούν ήδη νέες δουλειές, ενώ ο Rippy και οι συνεργάτες του, Bill Jackson και Scott Winsett, σκοπεύουν να κάνουν ένα διάλειμμα πριν αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Το παιχνίδι «Squid Game: Unleashed» θεωρήθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες του Netflix, δείχνοντας ότι η πλατφόρμα μπορεί να επεκταθεί πέρα από τις σειρές και τις ταινίες. Ωστόσο, το κλείσιμο του Boss Fight έρχεται μετά από μια σειρά ακυρώσεων στον χώρο του gaming.

Το καλοκαίρι του 2024, το Netflix είχε σταματήσει την ανάπτυξη ενός μεγάλου multiplayer παιχνιδιού που ετοίμαζαν πρώην developers των Halo και Destiny, με επικεφαλής τον Joe Staten. Το project θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλο για τα δεδομένα του Netflix, και έτσι εγκαταλείφθηκε.

Παρά τις αλλαγές, η πλατφόρμα δεν εγκαταλείπει εντελώς το gaming. Πρόσφατα πρόσθεσε πέντε νέα casual παιχνίδια, όπως τα Lego Party και Tetris Time Warp, που μπορείς να παίξεις στην τηλεόραση με το κινητό σου ως χειριστήριο.

Ο Greg Peters, συν-CEO του Netflix, έχει δηλώσει πως η εταιρεία θέλει να συνεχίσει να επενδύει στα games, αλλά με πιο στοχευμένο τρόπο.

Φαίνεται λοιπόν πως το Netflix επιλέγει πλέον μικρότερα, πιο εύκολα παιχνίδια που ταιριάζουν στο κοινό του. Το Netflix δεν έχει εγκαταλείψει τον κόσμο του gaming, αλλά ακόμη ψάχνει τη σωστή συνταγή για να κρατήσει τους συνδρομητές του και ως… παίκτες.

