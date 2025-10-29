MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Social & Tech 29.10.2025

Game over για το Squid Game του Netflix

Το στούντιο πίσω από το δημοφιλές παιχνίδι «έσβησε» και η πλατφόρμα κάνει ανατροπή στα σχέδιά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Παρά το ότι το Netflix είχε δηλώσει πως θα συνεχίσει να επενδύει στα video games, φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα πίσω σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το στούντιο Boss Fight Entertainment, το οποίο είχε δημιουργήσει το mobile παιχνίδι «Squid Game: Unleashed».

Τα νέα έγιναν γνωστά μέσα από ανάρτηση του David Rippy, CEO και συνιδρυτή του στούντιο, στο LinkedIn. Ο ίδιος ευχαρίστησε την ομάδα του και το Netflix, γράφοντας: «Δυσάρεστα νέα, αλλά είμαι ευγνώμων για τον χρόνο μας στο Netflix. Δημιουργήσαμε υπέροχα παιχνίδια, όπως το Squid Game: Unleashed, που έφτασε στο Νο1 σε 26 χώρες».

/www.netflix.com

Διάβασε επίσης: Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

Πολλοί από τους developers αναζητούν ήδη νέες δουλειές, ενώ ο Rippy και οι συνεργάτες του, Bill Jackson και Scott Winsett, σκοπεύουν να κάνουν ένα διάλειμμα πριν αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Το παιχνίδι «Squid Game: Unleashed» θεωρήθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες του Netflix, δείχνοντας ότι η πλατφόρμα μπορεί να επεκταθεί πέρα από τις σειρές και τις ταινίες. Ωστόσο, το κλείσιμο του Boss Fight έρχεται μετά από μια σειρά ακυρώσεων στον χώρο του gaming.

www.netflix.com

Το καλοκαίρι του 2024, το Netflix είχε σταματήσει την ανάπτυξη ενός μεγάλου multiplayer παιχνιδιού που ετοίμαζαν πρώην developers των Halo και Destiny, με επικεφαλής τον Joe Staten. Το project θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλο για τα δεδομένα του Netflix, και έτσι εγκαταλείφθηκε.

Παρά τις αλλαγές, η πλατφόρμα δεν εγκαταλείπει εντελώς το gaming. Πρόσφατα πρόσθεσε πέντε νέα casual παιχνίδια, όπως τα Lego Party και Tetris Time Warp, που μπορείς να παίξεις στην τηλεόραση με το κινητό σου ως χειριστήριο.

Squid Game
https://www.instagram.com/squidgamenetflix/

Ο Greg Peters, συν-CEO του Netflix, έχει δηλώσει πως η εταιρεία θέλει να συνεχίσει να επενδύει στα games, αλλά με πιο στοχευμένο τρόπο.
Φαίνεται λοιπόν πως το Netflix επιλέγει πλέον μικρότερα, πιο εύκολα παιχνίδια που ταιριάζουν στο κοινό του. Το Netflix δεν έχει εγκαταλείψει τον κόσμο του gaming, αλλά ακόμη ψάχνει τη σωστή συνταγή για να κρατήσει τους συνδρομητές του και ως… παίκτες.

Διάβασε επίσης: Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

netflix squid game video games
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

28.10.2025
Επόμενο
Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

29.10.2025

Δες επίσης

Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος
Social & Tech

Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος

27.10.2025
Η Αναστασία Τσιλιμπίου στο Mad Radio: «Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»
Mad Radio News

Η Αναστασία Τσιλιμπίου στο Mad Radio: «Νιώθω τυχερή που συμμετέχω στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

27.10.2025
Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»
Mad Radio News

Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»

26.10.2025
Gen Z stare: Το βλέμμα που έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο
Social & Tech

Gen Z stare: Το βλέμμα που έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο

24.10.2025
Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις
Mad Radio News

Οι Top 5 επιλογές τραγουδιών κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού του Mad Radio 106.2 που δεν πρέπει να χάσεις

24.10.2025
Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας
Social & Tech

Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας

21.10.2025
Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου
Social & Tech

Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

21.10.2025
MAD Radio 106.2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα
Mad Radio News

MAD Radio 106.2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα

20.10.2025
Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν
Mad Radio News

Το Mad Radio 106.2 επέστρεψε! Γνώρισε την dream team της νέας σεζόν

20.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση