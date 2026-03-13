H Αντιγόνη Γιαννοπούλου στο MAD Forum 2026: «Δεν υπάρχει εκπαίδευση για την καθοδήγηση γονέων στα παιδιά για τα social media»

Στην πρώτη ενότητα του MAD Forum 2026, «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», η ψυχολόγος Αντιγόνη Γιαννοπούλου έθεσε το ζήτημα της ψηφιακής χρήσης στη βάση του: την οικογένεια. Μεταφέροντας την εμπειρία της από την κλινική πρακτική, η κ. Γιαννοπούλου υπογράμμισε ότι η δυσκολία των εφήβων να θέσουν όρια είναι συχνά αντικατοπτρισμός της συμπεριφοράς των ίδιων των γονέων.

Η ψυχολόγος αναφέρθηκε στο φαινόμενο της «ψηφιακής νταντάς», όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως μέσο εκτόνωσης της κούρασης των γονέων. «Είμαστε κουρασμένοι, γυρίζουμε πίσω και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να ηρεμήσει λίγο το παιδί», σημείωσε, τονίζοντας ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι ο βασικός πυλώνας για τη διαμόρφωση υγιών συνηθειών.

Διάβασε επίσης: Ο Παύλος Γερουλάνος στο MAD Forum 2026: «Τα social media γενικά έχουν γίνει ο μεγάλος εξισορροπιστής»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δύναμη του παραδείγματος. Σύμφωνα με την κ. Γιαννοπούλου, η απαίτηση για περιορισμό της χρήσης από τα παιδιά είναι αναποτελεσματική όταν οι ίδιοι οι ενήλικες αδυνατούν να αποχωριστούν τις συσκευές τους: «Όταν επιστρέφει ο γονιός και κάθεται να ξεκουραστεί με το κινητό του, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί “όχι εσύ να μην είσαι στο κινητό”».

Κλείνοντας, επεσήμανε το κενό εκπαίδευσης που υπάρχει όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους γονείς. Καθώς η τεχνολογία αναπτύχθηκε ταχύτατα, οι ενήλικες βρέθηκαν απροετοίμαστοι να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου στήριξης που θα ξεκινά από την αυτογνωσία της ίδιας της οικογένειας.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θέλω να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους»

