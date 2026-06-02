Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

Στο πλαίσιο του Mad VMA26 – The Vidcast από την ΔΕΗ, η Ανδρομάχη παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Αθηνά Κλήμη, ανοίγοντας την καρδιά της για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα που καλείται να συνδυάσει την απαιτητική καριέρα μιας καλλιτέχνιδας με τον ρόλο της μητέρας. Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τη συνεχή εσωτερική σύγκρουση που βιώνει ανάμεσα στις δύο μεγάλες αγάπες της ζωής της, αναλύοντας το ψυχολογικό βάρος που συνοδεύει αυτόν τον δυϊσμό.

Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε: «Όταν γίνεσαι γονιός υπάρχει πάντα αυτό το φεύγω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά μου και νιώθω τύψεις για το παιδί. Όταν είμαι με το παιδί στο σπίτι νιώθω πάλι τύψεις γιατί θα μπορούσα να είμαι σε κάποιο στούντιο και να γράψω μουσική. Το ένα σαμποτάρει το άλλο και το λέω μέσα σε πολλά εισαγωγικά το ρήμα “σαμποτάρει”. Αυτό είναι η ζωή. Όσες παραπάνω ευθύνες έρχονται και τόσο περισσότερο πρέπει να μοιράζεις την ενέργειά σου».

Η διαδρομή μετά τη Eurovision

Σε μια στιγμή ιδιαίτερης συναισθηματικής φόρτισης, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε στην εμπειρία της στη Eurovision, η οποία, παρά τη λάμψη της, άφησε πίσω της μια πικρή γεύση και την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι, λόγω της στεναχώριας που ένιωσε τότε για το τελικό αποτέλεσμα, τείνει να αποστασιοποιείται από εκείνη τη στιγμή, θεωρώντας την κάτι πολύ μακρινό. Η εσωτερική της διεργασία ήταν έντονη, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί την απογοήτευση και να αποδείξει εκ νέου την αξία της, ξεπερνώντας το αρνητικό αποτύπωμα που πίστευε ότι είχε αφήσει.

Εξηγώντας αυτή την ψυχολογική πίεση, η ίδια ανέφερε: «Το ξεχνάω ότι είχα πάει στη Eurovision. Ίσως μου φαίνεται πιο μακρινό επειδή είχα στεναχωρεθεί. Τότε ένιωσα ότι βρέθηκα ξανά στο μηδέν. Ένιωσα ότι έπρεπε να χτίσω πάλι από το μηδέν. Το λέω αυτό γιατί δουλεύεις με τον εαυτό σου, με τη φωνή σου για να είσαι καλός στη δουλειά σου και επειδή τότε δεν ήρθε καλά το αποτέλεσμα, μιλάω καθαρά για την απόδοση, έλεγα: “Άντε να αποδείξεις τώρα ότι είσαι πολύ καλύτερη από αυτό που άκουσε ο κόσμος”. Είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί ένιωσα ότι είχα σαμποτάρει τον εαυτό μου. Οπότε ένιωσα πάλι ότι χτίζω από το μηδέν».

Η ανυπομονησία για τα Mad VMA 26 και η επικείμενη συνεργασία-έκπληξη

Κοιτάζοντας το μέλλον και την επερχόμενη εμφάνισή της στη σκηνή των Mad Video Music Awards για δεύτερη συνεχή φορά, η διάθεση της Ανδρομάχης αλλάζει, καθώς η ενέργεια της προετοιμασίας υπερισχύει των παλαιότερων δυσκολιών. Με εμφανή ενθουσιασμό, υποσχέθηκε στους θαυμαστές της μια σκηνική παρουσία που θα συζητηθεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι δεν θα βρεθεί μόνη της στη σκηνή, αλλά θα συνοδεύεται από έναν συνεργάτη που θα αποτελέσει έκπληξη για το κοινό. Δείχνοντας την ετοιμότητά της για το μεγάλο μουσικό γεγονός, η Ανδρομάχη δήλωσε: «Θα έχω τζέρτζελο σίγουρα, θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο. Δεν θα είμαι μόνη, θα είναι συνεργασία έκπληξη».

Η συνέντευξη προβλήθηκε ως προπομπός του πλήρους επεισοδίου, το οποίο οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Mad TV την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 19:00.