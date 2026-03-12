Tech News 12.03.2026

Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θέλω να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους»

Στο MAD Forum 2026, η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλά για τη «μικρο-πολιτική» και τη νέα σχέση των νέων με την πολιτική μέσα από πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή κουλτούρα και οι νέες μορφές επικοινωνίας επαναπροσδιορίζουν τον δημόσιο διάλογο, το MAD Forum 2026 άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τη νέα γενιά. Με κεντρικό άξονα την τεχνητή νοημοσύνη, τις τάσεις στη μουσική και την πολιτική σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική» εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μεταμορφώνουν τη σχέση των νέων με τα κοινά. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Κοψιδάς, ειδικός στη στρατηγική επικοινωνίας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε εκτενώς στη μετάβαση προς τη «μικρο-πολιτική», επισημαίνοντας την πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα στην αμεσότητα και την ουσία. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία στο TikTok και το Instagram απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς ο περιορισμένος χρόνος προσοχής του κοινού επιβάλλει μηνύματα κατανοητά, χωρίς όμως να θυσιάζεται η σοβαρότητα του περιεχομένου.

Η Υπουργός τόνισε τη σημασία της επαγγελματικής προσέγγισης στα νέα μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με την ίδια συνέπεια και σκέψη που θα βάλω σε ένα γραπτό άρθρο ή στην προετοιμασία μιας συνέντευξης στην τηλεόραση, την ίδια συνέπεια και σκέψη θα δείξω σε ένα concept που θα βάλω σε ένα video». Παράλληλα, περιέγραψε τον διπλό στόχο της στρατηγικής της, σημειώνοντας: «Πρώτα, θέλω να βγάλω με μια ευκολία και με μια θελκτικότητα το μήνυμά μου. Ο δεύτερος σκοπός είναι προσωπικός: να δείξω ότι είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μπορείς και εσύ αύριο, νέα κοπέλα, να γίνεις πολιτικός».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ νέων και πολιτικής, που παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να το βλέπει ως μια πορεία που θέλει να επιλέξει», κατέληξε, δίνοντας έμφαση στην πολιτική ως μια ελκυστική και προσβάσιμη επιλογή για τη νέα γενιά.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad forum Mad Forum 2026 Δόμνα Μιχαηλίδου Νίκος Κοψιδάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

