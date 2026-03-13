Η Dr. Νάνση Βέρρα στο MAD Forum 2026: «Το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό όταν δεν υπάρχει μια αυστηρή ρύθμιση»

Η δεύτερη συζήτηση του MAD Forum 2026, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», ανέδειξε τον κομβικό ρόλο των εταιρειών στην προστασία των ανηλίκων από υπηρεσίες που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες. Υπό τον συντονισμό της Χριστίνας Βίδου, η Dr. Νάνση Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Allwyn, εξήγησε πώς η αυστηρή ρύθμιση και η αυτορρύθμιση αποτελούν ασπίδα για το κοινωνικό σύνολο.

Η κ. Βέρρα στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση προηγμένων εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας (age verification), όπως η ηλεκτρονική επιβεβαίωση ταυτότητας, για τον αποκλεισμό ανηλίκων από πλατφόρμες τυχερών παιγνίων. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η διαρκής προσπάθεια παράκαμψης αυτών των μέτρων επιβάλλει τη συνεχή εξέλιξη των μηχανισμών προστασίας. «Το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό και να έχει βλαβερές κοινωνικές συνέπειες για το σύνολο όταν δεν υπάρχει αυστηρή ρύθμιση και εποπτεία, αλλά και όταν ο ίδιος ο πάροχος δεν τηρεί το πλαίσιο», υπογράμμισε.

Για την Allwyn, το υπεύθυνο παιχνίδι αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, με την εταιρεία να υιοθετεί μέτρα όπως ο αυτοπεριορισμός, τα όρια καταθέσεων και οι χρονικοί περιορισμοί. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να διασφαλιστεί ότι ο παίκτης λειτουργεί με έναν «υγιή, λελογισμένο και υπεύθυνο τρόπο».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Βέρρα αναφέρθηκε στη νέα επικοινωνιακή προσέγγιση της εταιρείας που στοχεύει απευθείας στη νεότερη γενιά, αναδιαμορφώνοντας την έννοια του περιορισμού. «Ίσως έχετε δει την τελευταία καμπάνια μας που απευθύνεται στους Gen Zers και περνάμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: “Το όριο δεν είναι περιορισμός, είναι δύναμη”», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της αυτοσυγκράτησης ως στοιχείο προσωπικής ενδυνάμωσης στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

 

