Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Η Ευγενία Μπόζου αναλύει στο MAD Forum 2026 γιατί η απλή απαγόρευση των social media μπορεί να είναι λάθος προσέγγιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, η συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή ανέδειξε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ρύθμισης και αυτονομίας. Η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy της Google για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, τοποθετήθηκε στην ενότητα «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», υπογραμμίζοντας ότι η εστίαση αποκλειστικά στα ηλικιακά όρια μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική.

Η κ. Μπόζου επεσήμανε ότι, ενώ η ρύθμιση είναι απαραίτητη, η λογική του «επιτρέπεται – δεν επιτρέπεται» δεν αποτελεί πανάκεια. Ανέφερε μάλιστα ότι η κρατική απαγόρευση ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για την ίδια την οικογένεια: «Μια απαγόρευση που έρχεται από το κράτος μήπως αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα από τις οικογένειες να κάνουν αυτή τη συζήτηση;» αναρωτήθηκε, τονίζοντας ότι η τεχνολογία πρέπει να αποτελεί αφορμή για ουσιαστικό διάλογο στο σπίτι.

Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy at Google Greece, Cyprus, Malta/ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Παρά το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα θεωρούνται «ψηφιακοί αυτόχθονες» (digital natives), η κ. Μπόζου αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα διάσταση: οι ίδιοι οι νέοι αναζητούν περισσότερη καθοδήγηση. «Διαπιστώνουν ένα έλλειμμα εκπαίδευσης των ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι εκεί για να τους βοηθήσουν, των γονέων και των εκπαιδευτικών», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενδυνάμωση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος των ανηλίκων.

Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος της Google υπογράμμισε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες οφείλουν να αναπτύσσουν μηχανισμούς προστασίας που περιορίζουν τις επιβλαβείς πρακτικές, χωρίς όμως να καταφεύγουν σε υπερβολική συλλογή δεδομένων, διατηρώντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την εκπαίδευση των χρηστών.

