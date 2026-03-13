Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου στο MAD Forum 2026: «Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύτιμες»

Στην πρώτη ενότητα του MAD Forum 2026, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», η συζήτηση υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Χριστίνας Βίδου ανέδειξε την εκπαίδευση ως τον κεντρικό πυλώνα προστασίας των νέων. Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, διδάκτωρ του ΑΠΘ στην Παιδεία στα ΜΜΕ και τον Ψηφιακό Γραμματισμό, υπογράμμισε ότι η λύση δεν βρίσκεται στον περιορισμό, αλλά στην κατανόηση του ψηφιακού κόσμου.

Η κ. Χρυσανθοπούλου προειδοποίησε για τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε μια «ψηφιακή φοβία», η οποία μπορεί να στερήσει από τα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες. «Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πάρα πολύ πολύτιμες», σημείωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πίεση που ασκεί ο ανταγωνισμός στις νεότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και εξέλιξης είναι εφικτή μόνο μέσα από τη συνεργασία. Ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, η εκπαίδευση οφείλει να παρεμβαίνει εγκαίρως. «Οι εταιρείες είναι το νούμερο ένα, αλλά θα πρέπει να έρθει και η εκπαίδευση πάρα πολύ νωρίς», τόνισε χαρακτηριστικά, προτείνοντας την ενσωμάτωση του ψηφιακού γραμματισμού στο σχολικό σύστημα ως μια ουσιαστική εναλλακτική απέναντι στις οριζόντιες απαγορεύσεις.

Καταλήγοντας, η κ. Χρυσανθοπούλου ανέδειξε ότι ο ψηφιακός γραμματισμός δεν αφορά μόνο τη χρήση των εργαλείων, αλλά την ικανότητα των νέων να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των αλγορίθμων και των συστημάτων επιρροής, θωρακίζοντάς τους έτσι απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου με τρόπο οργανικό και μόνιμο.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

