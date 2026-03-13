Η Σοφία Παπαρσένη στο MAD Forum 2026: «Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αν θα δουλέψει μια απαγόρευση στο τεχνολογικό κομμάτι»

Μαρία Χατζηγιάννη

Η ενότητα «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή» στο MAD Forum 2026 απέκτησε μια ιδιαίτερη βαρύτητα με την παρέμβαση της Σοφίας Παπαρσένη. Ως μαθήτρια της Γ’ Λυκείου και μέλος της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού, η Σοφία μετέφερε την αυθεντική εμπειρία της γενιάς που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στον ψηφιακό κόσμο.

Η τοποθέτησή της υπήρξε αφοπλιστικά ειλικρινής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού. «Θεωρώ ότι μια απαγόρευση σίγουρα θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη στο αν θα δουλέψει στο τεχνολογικό κομμάτι», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι έφηβοι βρίσκουν πάντα τρόπους να «σπάνε» τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας (Age Verification), όπως συμβαίνει ήδη με τις ημερομηνίες γέννησης στους λογαριασμούς.

Η Σοφία υπογράμμισε ότι τα social media δεν είναι απλώς «εφαρμογές», αλλά ζωτικός χώρος κοινωνικοποίησης και δημιουργίας. «Πρέπει σίγουρα να συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν θετικές πτυχές στην επαφή των εφήβων στα social media, όπως η προβολή των δραστηριοτήτων τους σε ένα ελεγχόμενο επίπεδο και ο δημόσιος διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, έθεσε το πιο κρίσιμο σημείο της συζήτησης: την ανάγκη συμπερίληψης των ίδιων των νέων στις αποφάσεις που τους αφορούν. Για τη Σοφία, οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης χωρίς την επαρκή ακρόαση της φωνής των εφήβων κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα, μακριά από την πραγματικότητα της σύγχρονης καθημερινότητας.

