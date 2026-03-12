Tech News 12.03.2026

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε στη νέα γενιά τις συνθήκες για να χαράξει τον δικό της δρόμο»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς άνοιξε το Mad Forum 2026, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της δημιουργικότητας και της ενεργούς συμμετοχής των νέων στην ψηφιακή εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ομιλία του Νίκου Χαρδαλιά, Περιφερειάρχη Αττικής, άνοιξε το MAD Forum 2026, δίνοντας το στίγμα της ημέρας. Τόνισε τη σημασία της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ενεργής συμμετοχής των νέων σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, υπογραμμίζοντας πως οι νέοι είναι οι πρωταγωνιστές των αλλαγών και οι διαμορφωτές του μέλλοντος.

Στα λόγια του, η έμφαση δόθηκε στον ρόλο της κοινωνίας και των θεσμών να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν οι νέες ιδέες και να εκφραστεί η δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι το MAD Forum 2026 αποτελεί εδώ και 2 χρόνια το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο ανοίγεται ένας ειλικρινής διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, συνδέοντας την καινοτομία με την κοινωνική συμμετοχή και τον πολιτισμό.

Ακόμη, μίλησε για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, από τη σχέση των νέων με τα social media και τις τεχνολογικές πλατφόρμες, μέχρι την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τις προκλήσεις επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές μέσα από μέσα όπως το TikTok. Αναφέρθηκε επίσης στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική και στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και στην εξέλιξη της ελληνικής Urban & Underground Rap ως σύγχρονο πολιτιστικό φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στην ομιλία του: «Η νέα γενιά ζει σε έναν κόσμο που της δίνει περισσότερα εργαλεία από ποτέ αλλά ταυτόχρονα την εκθέτει σε μεγαλύτερη πίεση και επιτήρηση από ποτέ. Ο ρόλος μας δεν είναι να της δείξουμε τον δρόμο με το δάχτυλο, είναι να της εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για να τον χαράξει η ίδια. Το MAD Forum 2026 ανοίγει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν ειλικρινή διάλογο για όλα αυτά. Γι’ αυτό για όλους μας έχει τεράστια αξία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίζει να στηρίζει θεσμούς που δίνουν βήμα στους νέους, που συνδέουν την κοινωνία με τον πολιτισμό και που ενισχύουν την εξωστρέφεια της μητροπολιτικής ηθικής μας. Πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον δεν διαμορφώνεται σε κλειστά γραφεία, διαμορφώνεται σε ανοιχτούς χώρους διαλόγου, όπως αυτός εδώ».

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad forum Mad Forum 2026 Νίκος Χαρδαλιάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

