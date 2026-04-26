Η Ευρυδίκη στο Mad Radio 106.2: «Έχω βρει τη φωνή της καρδιάς μου»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Ευρυδίκη, η οποία μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όλα όσα ζει, σχεδιάζει και ονειρεύεται αυτή την περίοδο. Με διάθεση εξομολογητική και με εκείνη την καθαρή, αβίαστη συναισθηματική της ενέργεια, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές της διαδρομές, αποκαλύπτοντας μικρές και μεγάλες στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα της.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τα επαγγελματικά της σχέδια, καθώς η χρονιά τη βρίσκει σε έντονο δημιουργικό momentum. Ήδη έχει ξεκινήσει εμφανίσεις, ενώ ετοιμάζει και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη. «Ξεκινάμε στις 26 Ιουνίου από Αθήνα και σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι ημερομηνίες», ανέφερε με ενθουσιασμό. Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία της με τον Χρήστο Δάντη. Μετά τον «Χειμώνα του Νότου», που έκανε αλλεπάλληλα sold out, παραμένουν, όπως είπε, δημιουργικά συντονισμένοι.

Την ίδια στιγμή, από 1 έως 3 Μαΐου επιστρέφει στο Half Note με την παράσταση La Bohème, τον πέμπτο κύκλο ενός αφιερώματος στο γαλλικό τραγούδι, όπου ερμηνεύει Charles Aznavour, Édith Piaf, Jacques Brel και Dalida. Μιλώντας για το συγκεκριμένο project, παραδέχτηκε πως αυτός ο κόσμος μουσικής αποτελεί για εκείνη μια βαθιά προσωπική αγάπη: «Λατρεύω αυτό το ρεπερτόριο, πραγματικά βαθιά».

Η συζήτηση συνεχίστηκε γύρω από την καλλιτεχνική της ταυτότητα, με την Ευρυδίκη να ξεκαθαρίζει πως δεν πιστεύει καθόλου στις «ταμπέλες». «Μπορώ να πω τα πάντα, από ροκ μέχρι ποπ, γιατί είναι όλα μέσα μου. Με αυτά μεγάλωσα και τα αγαπάω πολύ. Υπάρχουν μέσα μου και δεν μπορώ να αφήσω τίποτα από αυτά πίσω, γιατί θα ήταν σαν να αφήνω ένα κομμάτι του εαυτού μου», είπε.

Με χαμόγελο πρόσθεσε: «Όσο μεγαλώνω θέλω να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Μέχρι που μου λένε να βγάλω δίσκο μόνο με αυτά τα τραγούδια».

Όταν της ζητήθηκε να περιγράψει την καλλιτεχνική της ταυτότητα χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη «τραγούδι», απάντησε αβίαστα: «Ρομαντική, ευαίσθητη, αληθινή». Και συνέχισε: «Πατάω πια γερά στα πόδια μου. Έχω βρει τον εαυτό μου, ξέρω ποια είμαι. Έχω βρει τη φωνή μου. Ποια είναι αυτή η φωνή; Η φωνή της καρδιάς μου!».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς αντιλαμβάνεται το κοινό τους στίχους της, παραδέχτηκε πως συχνά ο τρόπος που ο κόσμος ερμηνεύει τα τραγούδια της διαφέρει από τα προσωπικά της βιώματα. «Ο καθένας αντιλαμβάνεται τον στίχο με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με τις εμπειρίες του. Για αυτό δεν θέλουμε να αναλύουμε γιατί γράφτηκε ένα τραγούδι, εκτός από αυτά που είναι προφανή», ανέφερε.

Μιλώντας για τα τραγούδια που έχει γράψει η ίδια, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί: «Τα δικά μου τραγούδια δεν έχουν γίνει επιτυχίες, η αλήθεια είναι!». Ωστόσο, ορισμένα έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο κοινό: «Πολλά παιδιά μου μιλάνε για το «Στης αγάπης το θυμό». Αν κάποιος διαβάσει καλά τον στίχο, ίσως βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το γιατί γράφτηκε.

Η κουβέντα οδηγήθηκε και στη σκηνή των Mad VMA, όπου η Ευρυδίκη έχει εμφανιστεί πολλές φορές. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά το 2006: «Ήταν η φορά που τραγούδησα το 2006… έχουν περάσει 20 χρόνια, αλλά έχω πάει και άλλες φορές. Είναι ωραίο να προτείνεται το τραγούδι σου και ακόμα πιο όμορφο να κερδίζεις το βραβείο. Υπάρχει μια ενέργεια, ένας παλμός, το κοινό είναι καταπληκτικό!».

Μάλιστα, μοιράστηκε και μια άγνωστη ιστορία από τη Eurovision του 1992: «Στο «Ταιριάζουμε» χτύπησα τη βάση του μικροφώνου και άρχισε να κουνιέται! Είδα μπροστά μου όλη την εικόνα ότι πέφτει και αποκλειόμαστε. Το άρπαξα και συνέχισα. Αν δεις το βίντεο, φαίνεται ο τρόμος στο βλέμμα μου!».

Όταν ρωτήθηκε πώς βιώνει την αγάπη του κόσμου, η απάντησή της ήταν άμεση: «Όχι, δεν με πνίγει. Είναι δώρο αυτό! Έτσι το αισθάνομαι». Και συμπλήρωσε με συγκίνηση: «Φέτος κλείνω 35 χρόνια στη δισκογραφία και σε κάθε μου εμφάνιση νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Το ότι έρχεται ο κόσμος και τραγουδάει τα τραγούδια μου απ’ έξω… είμαι πολύ τυχερή!».

Περιέγραψε όμως και τη γλυκόπικρη στιγμή μετά τη συναυλία: «Όταν κατεβαίνεις από τη σκηνή και πηγαίνεις σπίτι, υπάρχει μια σιωπή… και θες κι άλλο. Είναι εθισμός αυτό το πράγμα! Είναι το οξυγόνο μας».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην προσωπική της εξέλιξη. Με απόλυτη ειλικρίνεια αποκάλυψε πως για πολλά χρόνια δυσκολευόταν να πει «όχι»: «Ήμουν ένα παιδί που δεν έλεγε ποτέ «όχι». Νόμιζα πως για να με αγαπούν, έπρεπε να λέω πάντα «ναι». Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτό με καταπιέζει».

Η μεγάλη αλλαγή, όπως είπε, ήρθε όταν έγινε μητέρα. «Ήθελα να είμαι εγώ το καλό παράδειγμα. Για να βάλεις όρια στο παιδί σου, πρέπει πρώτα να βάλεις στους άλλους και μετά στον εαυτό σου».

Στη συνέχεια η κουβέντα στράφηκε στις ξένες γλώσσες και στο τραγούδι, ειδικά τώρα που τα ξενόγλωσσα projects γίνονται trend απο πολλούς καλλιτέχνες, όπως Η Cardi B που ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της. «Είναι πολύ όμορφο να τραγουδάς σε άλλες γλώσσες, αν ξέρεις τι σημαίνει κάθε λέξη. Το σημαντικό στο τραγούδι είναι το συναίσθημα», σημείωσε. Αν αποφάσιζε να κυκλοφορήσει δίσκο σε άλλη γλώσσα, σίγουρα θα ήταν στα γαλλικά ή στα αγγλικά. Αυτή την περίοδο έχει, όπως λέει, «εμμονή» με το «Avec le temps» του Léo Ferré και σκέφτεται σοβαρά να το ηχογραφήσει.

Όταν ρωτήθηκε για τις βιογραφικές ταινίες, όπως εκείνη του Michael Jackson, σχολίασε γενικά: «Εξαρτάται ποιος κάνει την ταινία και πόσο καλά ψάχνει τον καλλιτέχνη». Δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μια περίπτωση που την απογοήτευσε: «Η ταινία για τον Σαρλ Αζναβούρ δεν μου άρεσε καθόλου, δεν αποδόθηκε σωστά η βιογραφία του».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με πιο ανάλαφρη διάθεση, με την Ευρυδίκη να μιλά για την ανάγκη της για ηρεμία και επαφή με τη φύση. Αγαπά τις χαλαρές αποδράσεις, ενώ τέλος Αυγούστου θα ταξιδέψει με τον Bob, όπως αποκάλυψε. Αγαπημένοι της προορισμοί είναι η Καρδαμύλη, τα Χανιά, το Ναύπλιο, ενώ έχει «ερωτευτεί» τα Ζαγοροχώρια και ανυπομονεί να επιστρέψει με καλύτερο καιρό.

